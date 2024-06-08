Винер о мужской художественной гимнастике: «У нас не те мальчики, как, например, в Испании, где они выступают в блестящих купальниках»

Ирина Винер высказалась о развитии мужской художественной гимнастики в России.

«У нас огромное количество занимающихся: это девочки, у нас еще мальчики, которые занимаются воздушной гимнастикой. Но не те, как, например, в Испании, где они выступают в блестящих купальниках с треугольниками спереди и сзади.

У нас другие мальчики, у нас хорошая мужская гимнастика. Они очень хорошо вписываются. У нас есть теперь смешанные пары», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Также она назвала международную клубную лигу «спасительным кругом» для отечественных спортсменов.

«У нас один Ханты‑Мансийск – это три‑четыре Франции. У нас проходят соревнования в 86 регионах! Сейчас у нас огромное количество соревнований с привлечением невероятного количества регионов. И огромное количество детей. Участвует по 700 человек, по полторы тысячи в соревнованиях.

Международная клубная лига – это наш спасательный круг на сегодняшний день. Вот клубы КХЛ не зависят же от МОК. Вот мы тоже решили, что сборная набирает состав из клубов. У нас есть огромное количество клубов. Мы не будем относиться ни к МОК, ни к чему‑то еще, нас эти санкции не коснутся.

Хотела бы сказать про наши новые формы: у нас нет таких соревнований, как чемпионат мира, но у нас есть концерты. Мы получили патент на это: у нас живая музыка, живой голос и живые спортсмены. Эти концерты у нас благотворительные, где мы можем собрать деньги для бойцов СВО. Мы и их приглашаем, сажаем на первый ряд, и они очень счастливы», – добавила .