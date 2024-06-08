Ирина Винер: «Буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов, которые туда поедут»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) сборная Израиля (художественная гимнастика) сборная Германии по художественной гимнастике ВФХГ Екатерина Веденеева сборная Словении Дарья Атаманова Дарья Варфоломеев Гимнастика

Ирина Винер заявила, что будет поддерживать россиян на Олимпиаде в Париже.

– Будете ли поддерживать россиян, которые поедут в Париж?

– Конечно, я буду смотреть Олимпийские игры и поддерживать наших спортсменов, которые туда поедут. Все равно буду смотреть, но иногда, когда будет возможность и время.

– Как думаете, кто будет бороться за золото в художественной гимнастике на Олимпиаде без наших?

– Все, кто имеет русскую фамилию: Варфоломеева из Германии, Атаманова из Израиля, Веденеева из Словении.

– Не обидно? Все‑таки наша школа, а получают медали за другие страны. Как в Токио как раз было с Израилем.

– Зато наша школа все равно представлена. Я желаю успеха нашим, родившимся в России детям. А у нас есть 86 регионов. Только один ХМАО, наверное, как десять Франций по площади. Мы проводим клубные соревнования, всем даем возможность выступать. Как говорится, нет худа без добра, ищите хорошее в плохом.

Сейчас у нас огромное количество соревнований с привлечением невероятного количества регионов. И огромное количество детей. Участвует по 700 человек, по полторы тысячи в соревнованиях, – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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26 комментариев
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Т.е. за команду бомжей, получается?
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переобулась)
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Если вдруг власть сменится, то будет такая же стремительная переобувка у неё и всей этой кодлы.
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Последовательность? Не, не слышали
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Не пойму, сейчас по указу свыше начнут переодеваться?!
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Вот как, пол-года беспощадно говорила совершенно противоположное
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Либо уже настолько скурвилась, что может всех поносить, а потом говорить обратное, либо по шапке дали)
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Франция чуть больше ХМАО)
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Винер: вперед, "Зенит“!
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На самом деле таких, как она, даже немного жаль:)

Представляете, человек всю жизнь булки раздвигает, лижет там, куда даже в ужасах люди не заглядывают, и вот она стала президентом федерации, человек с деньгами, с властью, даже награды какие-то там дали.

А по факту у нее нет права на самое банальное, у нее нет права на свою точку зрения, она не главная сама себе, ее голос, это чья то собственность.

Она не может, ей нельзя сказать то, что она думает.

Даже собака или кошка может что-то попросить, что сделать так, как она хочет, а ей нельзя.

Представляете, какой это плевок, она то ведь 100% считает себя важной писей, и вот сидит она и понимает, что всю ее важность вместе с ее личностью смыли в унитаз, и оставили ей должность говорящей головы:)
+1
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Ответ densdens17
На самом деле таких, как она, даже немного жаль:) Представляете, человек всю жизнь булки раздвигает, лижет там, куда даже в ужасах люди не заглядывают, и вот она стала президентом федерации, человек с деньгами, с властью, даже награды какие-то там дали. А по факту у нее нет права на самое банальное, у нее нет права на свою точку зрения, она не главная сама себе, ее голос, это чья то собственность. Она не может, ей нельзя сказать то, что она думает. Даже собака или кошка может что-то попросить, что сделать так, как она хочет, а ей нельзя. Представляете, какой это плевок, она то ведь 100% считает себя важной писей, и вот сидит она и понимает, что всю ее важность вместе с ее личностью смыли в унитаз, и оставили ей должность говорящей головы:)
не жаль ни разу от слова совсем.
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Ответ Nikolay Ryabchikov
Пхахахахахахаха У людей судьбы жизни на кону, а она переобуваться умеет оперативно, и непонятны причины
Просто совпадение
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Ответ oasis-columbia
переобулась)
прям в воздухе))
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В смысле? Так они ж предатели, она сама говорила, не? Или снова переобулась?
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Биполярное растройство у бабули?? ПоносИла, поносИла, а теперь "болеть буду" 🙄
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Ну как такое можно заявлять? Франция по площади больше, чем ХМАО!
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Ребята, у меня нет столько обуви в шкафу🤣🤣🤣🤣
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Как все быстро выработали единую позицию, ещё недавно она называла их "команда бомжей"...
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Пхахахахахахаха
У людей судьбы жизни на кону, а она переобуваться умеет оперативно, и непонятны причины
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Раздвоение личности прогрессирует
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Бомжей любит бабка
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sports вне политики
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