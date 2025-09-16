  • Спортс
  • Мельникова о турнире в Париже: «Соперницы отнеслись ко мне потрясающе, дружелюбно. Все поздравляли с возвращением»
Мельникова о турнире в Париже: «Соперницы отнеслись ко мне потрясающе, дружелюбно. Все поздравляли с возвращением»

Мельникова рассказала о дружелюбном отношении соперниц на турнире в Париже.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла золото на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире FIG World Challenge Cup в Париже.

«Соперницы отнеслись ко мне потрясающе, дружелюбно. Все поздравляли с возвращением, никакого негатива по отношению ко мне не было. Мне было приятно, что удалось выступить на той арене, на которой проходили Олимпийские игры. Она очень красивая, для меня это было символично», – сказала Мельникова ТАСС.

Спортсменка ответила на вопрос о том, как она отнеслась к отказу украинской команды от участия.

«Это никак не повлияло – у меня в голове были свои задачи.

Больше всего соскучилась именно по атмосфере международных соревнований, где можно конкурировать с сильнейшими гимнастками мира. Почувствовала себя снова 17-18-летней: было огромное вдохновение, ощущала себя потрясающе, несмотря на непростой формат турнира. Но при этом появилась легкость.

Я ни на что не рассчитывала. Моя задача была приехать и «прощупать» арену. И я очень рада, что смогла увезти из Парижа золотую медаль!» – цитирует Мельникову «Р-Спорт».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoАнгелина Мельникова
спортивная гимнастика
