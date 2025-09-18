Хоркина о выступлении Мельниковой на турнире в Париже: «Надеемся, что это приоткроет дверь для всей нашей команды»

Хоркина поздравила Ангелину Мельникову с удачным выступлением на турнире в Париже.

Российская гимнастка взяла золото на бревне и серебро на вольных упражнениях на этапе Кубка мирового вызова.

«Мельникова сегодня не сходит с информационной повестки и социальных сетей. Недавно она привезла из Парижа две медали, мы ее поздравляем. Надеемся, что это приоткроет дверь для всей нашей команды», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина .

