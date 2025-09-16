Лидия Иванова: «Международная федерация гимнастики понимает, как им плохо без нас и как дешевеют все эти чемпионаты»

Лидия Иванова считает, что мировой гимнастике плохо без российских спортсменов.

В воскресенье олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова завоевала золото в упражнениях на бревне и серебро в вольных упражнениях на турнире World Challenge Cup в Париже.

Спортсменка выступала в нейтральном статусе.

«В выступлении Мельниковой во Франции меня немного расстроило то, что она заняла второе место в вольных упражнениях. Она специалистка высокого уровня и могла выигрывать их.

Есть ощущение, что Ангелина еще не совсем в форме. Безусловно, она большая молодец, что собралась и постаралась все‑таки без золота не уехать. Важно, что она все же прочувствовала эту привычную для нее ступень первого места.

Я очень хотела бы увидеть всю нашу команду на чемпионате мира, потому что Международная федерация гимнастики (FIG ) понимает, как им плохо без нас и как дешевеют все эти чемпионаты без участия российских спортсменов.

Если мы туда попадем, Мельникова должна поехать и снова бороться за свое первое место и неважно, что она обладательница всех титулов. На днях хочу связаться с ней и сказать, чтобы она поднажала еще раз и тогда у нее все будет хорошо. У нее высокое мастерство, прекрасный материал и она должна выступать», – рассказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 октября в Индонезии.