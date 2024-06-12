«Мне сказали: «У члена сборной России не может быть таких сбавок». Судья турнира Evgenia Cup заявила о давлении из-за оценки гимнастке

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Арбитр заявила, что столкнулась с давлением из-за оценки российской гимнастке.

Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на публикацию телеграм-канала «Больше, чем жизнь...»

С 7 по 8 июня в Омске проходил международный турнир Evgenia Cup по художественной гимнастике.

«Сегодня (пост в телеграм-канале опубликован 8 июня – Sports) я поставила сбавку девочке, которая находится в сборной России, за то, что она не замкнула кольцо шагом прогнувшись.

Ведь это является базовым условием для того, чтобы элемент был засчитан. Она просто прогнулась, но головой не коснулась ничего. По крайней мере, я не увидела касания.

В защиту своей позиции мне сказали «уберите ваши оценки, не позорьтесь» и «это член сборной России, у нее не может быть таких сбавок». В итоге мою сбавку не изменили.

Но меня серьезно беспокоит судьба сборной России в системе, где в спорных ситуациях нет места поиску истины, а есть только борьба авторитетов между спорящими», – цитирует «СЭ» слова судьи, чье имя не называется.

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7 комментариев
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Художественная гимнастика - не спорт
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не лезьте со своими честными оценками куда не надо, сборная России по художественной гимнастике это в первую очередь важнейший конвейер будущих спутниц для высокопоставленных чиновников, а уже потом какая-то там спортивная организация
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отменить эти " балльные спорты" да и всего делов
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Ответ HaLaVa666
Художественная гимнастика - не спорт
Кузница кадров, сами знаете каких и для кого.
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Потом Винер визжит на международных соревнованиях, что ее девочек заслуживают
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Вот поэтому художественная гимнастика, фигурное катание и прочие виды, где решает не кто быстрее/выше/сильнее, а кто блатнее и какие кому баллы нарисуют, - не спорт. Да даже киберспорт, над которым у нас принято насмехаться, больше спорт, чем подобная профанация.
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