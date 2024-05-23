Ирина Винер: «Мы сейчас должны отойти от FIG и МОК с учетом нашего отстранения и непонимания этого решения. И будем создавать федерацию спортивных клубов»

Теги художественная гимнастика МОК Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер призвала развивать клубный формат в спорте.

«В наше время очень важно развивать клубы, и федерация – это сборная команда клубов. И мы пришли к тому, что ассоциация спортивных клубов является родоначальником сборных команд.

Несколько дней назад клубная сборная команда России выступала в Эмиратах в соревнованиях среди клубных команд. Эти соревнования можно было назвать чемпионатом мира, поскольку собрали 750 спортсменок из 25 стран.

Они очень важны, потому что мы сейчас должны отойти от Международной федерации гимнастики (FIG) и Международного олимпийского комитета (МОК) с учетом нашего отстранения и непонимания этого решения. И мы будем создавать федерацию спортивных клубов.

Лига клубов будет объединять спортсменов. Несмотря на санкции и неучастие, мы сохранили свое лицо, команду», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

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17 комментариев
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Баба Ира - создавайте! Собирайте тянок по стране - и пешком в ОАЭ. Пригодитесь!
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С картами таро и гимнастками?
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Ответ Tramontana28
Баба Ира - создавайте! Собирайте тянок по стране - и пешком в ОАЭ. Пригодитесь!
Никаких ОАЭ, все ее тянки уже забронированы в Думе и Кремле.
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Лучше всего, чтобы от нее журналисты отошли. И этот бред не тиражировали.
+6
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Как уже достал бабушкин маразм
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Сводня старая(((( себя уже начальником назначила…..
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Главное не надо уходить ни из МОК, ни из МФГ.
А то потом действия этой старушки придётся расхлебывать нескольким поколениям.
А хотите баловаться с клубным форматом - балуйтесть. Желательно не за счёт госбюджета и средств госкомпаний.
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"федерация – это сборная команда клубов"

Что?))
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Ответ Денис Оськин
Лучше всего, чтобы от нее журналисты отошли. И этот бред не тиражировали.
У неё с Вяльбе заруба, кто больше бреда выдаст в СМИ. Журналисты в доле...
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А как же отчисления из бюджета на федерации из которых армии дармоедов кормятся на сотрудничестве с этими моками? На святое покусилась?)))
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Чемпионаты внутри страны нужно реформировать и отказаться териториального признака, каждый спортсмен должен представлять себя только клуб, а в командных дисциплинах вида спорта в том числе и гимнастику команда будет называться не по региону, а по названию клуба.
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Ответ Александр Кудрявцев
Как уже достал бабушкин маразм
Её бабушкой называть как-то странно, старуха-маразматик скорее.
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Поглядим на уровень участниц этой лиги...
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Главное не это, а 156-метовая яхта "Dilbar" - стоимостью 600 млн. евро с максимальным уровнем комфорта.
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Не все здесь разделяют конечно, но зерно разума в этом есть. МОК себя изжил. Сейчас очень подходящее время создать новый формат. Слишком много политики стало в МОК, слишком много ВАДА, слишком много трансмракобесия. Олимпиада стала сценой для уродов и политиков и немножко про спорт. Лично мне интересен спорт. А не это вот все. Спорта там все меньше. Нужен выход.
Когда Кубертен возрождал Олимпиады скептиков тоже было много.
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"Несколько дней назад клубная сборная команда России выступала в Эмиратах в соревнованиях среди клубных команд".
А что так можно было, сборная среди клубов? Или в чем отличие клубной сборной от просто сборной?
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Ответ Христиан Юла
Главное не это, а 156-метовая яхта "Dilbar" - стоимостью 600 млн. евро с максимальным уровнем комфорта.
А ВФХГ - это для души...
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