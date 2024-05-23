Ирина Винер: «Мы сейчас должны отойти от FIG и МОК с учетом нашего отстранения и непонимания этого решения. И будем создавать федерацию спортивных клубов»

Ирина Винер призвала развивать клубный формат в спорте.

«В наше время очень важно развивать клубы, и федерация – это сборная команда клубов. И мы пришли к тому, что ассоциация спортивных клубов является родоначальником сборных команд.

Несколько дней назад клубная сборная команда России выступала в Эмиратах в соревнованиях среди клубных команд. Эти соревнования можно было назвать чемпионатом мира, поскольку собрали 750 спортсменок из 25 стран.

Они очень важны, потому что мы сейчас должны отойти от Международной федерации гимнастики (FIG) и Международного олимпийского комитета (МОК) с учетом нашего отстранения и непонимания этого решения. И мы будем создавать федерацию спортивных клубов.

Лига клубов будет объединять спортсменов. Несмотря на санкции и неучастие, мы сохранили свое лицо, команду», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.