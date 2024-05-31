Ирина Винер: «У нас очень много занимающихся художественной гимнастикой, с каждым днем все больше и больше»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ ТАСС Гимнастика

Винер заявила, что занимающихся художественной гимнастикой в России становится больше.

Сегодня президент России Владимир Путин вручил Винер орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Получать оценку от нашей великой страны – это всегда почетно и важно, получать в такое нелегкое время из рук великого человека – это втройне почетно, эта награда всей России.

У нас участвуют 86 регионов, у нас очень много занимающихся, с каждым днем все больше и больше», – сказала глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер. 

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1 комментарий
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В рубрике "лучший шершавый язык" Винер сегодня всех переплюнула, даже Сигала. Стоять грудью к спине помазаника Божьего - такой восторженной гойды не было со времен Газзаева и его Николая-Чудотворца!
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