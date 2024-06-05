Ирина Винер считает, что мировой спорт регрессирует, в отличие от российского.

«Все идет вниз, вниз и вниз, а мы все время доказываем. На Играх БРИКС мы будем выступать по своей программе, по своим правилам. Потому что упражнения без предмета – это основа гимнастики. Надеемся, что наша клубная система будет развиваться в рамках БРИКС.

Но их боятся и запугивают. Вон Бах молился Вовану и Лексусу. Вот до чего докатились! А мы будем стараться выступать интересно, чтобы каждое выступление было спектаклем», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ).

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео