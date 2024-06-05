Ирина Винер о международном спорте: «Все идет вниз, вниз и вниз. Вон Бах молился Вовану и Лексусу. Вот до чего докатились!»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Томас Бах сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Игры БРИКС Гимнастика

Ирина Винер считает, что мировой спорт регрессирует, в отличие от российского.

«Все идет вниз, вниз и вниз, а мы все время доказываем. На Играх БРИКС мы будем выступать по своей программе, по своим правилам. Потому что упражнения без предмета – это основа гимнастики. Надеемся, что наша клубная система будет развиваться в рамках БРИКС.

Но их боятся и запугивают. Вон Бах молился Вовану и Лексусу. Вот до чего докатились! А мы будем стараться выступать интересно, чтобы каждое выступление было спектаклем», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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32 комментария
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Винер: "Молиться нужно Вовану Вовановичу!".
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Старуха Шапокляк.
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Тьфу на тебя, Ирина Винер!
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Открыть WORD -> Нажать "Заменить" -> Найти: Дружбы -> Заменить на: БРИКС -> Сохранить -> Отправить
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А ты просто вовану
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Ответ Russ Ivan
В смысле молился? Вован и Лексус, хлеб мой насущный дайте мне?
Именно так. Как бы ни было смешно
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Бах помолился, игры отменили. И кто здесь докатился?
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Ответ upahead
это их заставляют рекламировать тот пропагандистский фейк фильм который рупропаганда начала распространять?
А в чем фейк-то?
Не было этого?
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А у нас вверх, вверх, вверх
Утритесь недруги)))
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Так молитва-то сработала, чего она умничает
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Ирина Винер знает кто такие Вован и Лексус . Вот до чего докатилась .
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Ответ Russ Ivan
В смысле молился? Вован и Лексус, хлеб мой насущный дайте мне?
Да, в таком мире живём, против России они готовы на все, даже "молиться" )
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Ответ maks44
Старуха Шапокляк.
Ну конечно мир абсолютно и полностью регрессирует без России, причём по всем направлениям и показателям, просто летит в бездну!!! Спасите-Помогите….🆘🆘🆘
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Ответ Alex1104
А в чем фейк-то? Не было этого?
Фейк - это любая неприятная информация о швятых западных баренах
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Ответ Беня_Финитас
Ирина Винер знает кто такие Вован и Лексус . Вот до чего докатилась .
они же в штатном расписании администрации президента присутвствуют. не удивлен, что в столовке пересекались.
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Надеемся, что наша клубная система будет развиваться в рамках БРИКС." --- Зря надеетесь. В фигурке провозглашали клубную систему, но всё заглохло, не начавшись.
А Брикс вообще чисто декларативная ассоциация - в её рамках не было НИ ОДНОГО конкретного дела даже в экономике, хотя именно и только для экономики создавался Брикс.
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А Ирина Лузер со своим вверенным ей видом спорта не идёт вниз ?
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В смысле молился? Вован и Лексус, хлеб мой насущный дайте мне?
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Ну, Бах действительно показал себя клоуном. И он в этом не одинок, что характерно.
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🤣🤡
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Так молитва-то сработала, чего она умничает
Вот кстати да. Шах и мат, ватники-аметисты!
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На её макияже не хватает клоунского носа
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Пошла к чёрту, старуха. Одна Россия в изоляции процветает
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до "грудью за спиной" докатились.
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прикольно если бы ей пранкеры позвонили
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В турнирах по компьютерным играм командная система процветает. Так почему не попробовать это в спорте? Главное - раскрутка, грамотный маркетинг.
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Вон Бах это северокорейский министр спорта?
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