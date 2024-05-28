Михаил Дегтярев: «Провел рабочую встречу с Винер. Разговор был посвящен развитию спорта в условиях санкций»

Михаил Дегтярев обсудил с Ириной Винер развитие спорта в условиях санкций.

«Провел рабочую встречу с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, главным тренером сборной Ириной Александровной Винер. Разговор был посвящен развитию спорта в условиях санкций и подготовке к предстоящим Играм стран БРИКС, которые пройдут в июне в Казани.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми в октябре прошлого года президент России Владимир Владимирович Путин поддержал идею Ирины Александровны о создании профессиональных спортивных лиг и клубов. В художественной гимнастике такие организации уже есть, проводятся соревнования. А мы будем работать над этим форматом и в других видах спорта.

Создание лиг и клубов позволит спортсменам выступать на международных соревнованиях без оглядки на условия и ограничения», – написал министр спорта России.