Лала Крамаренко: «Пока не знаю, смогу ли отобраться на Игры БРИКС. У нас сильная конкуренция, так что никогда не загадываю»
Лала Крамаренко назвала Игры БРИКС важными соревнованиями.
«Это важные для меня соревнования, нужно использовать любую возможность, чтобы выступить перед зрителями.
Пока не знаю, смогу ли на них отобраться. У нас сильная конкуренция, так что я никогда не загадываю», – сказала гимнастка.
Крамаренко также прокомментировала свое выступление на Кубке сильнейших в Москве, где она стала первой в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
«В упражнении с лентой допустила две ошибки, лента у меня дважды запуталась. Это моя техническая ошибка, ни на кого вину не перекладываю. Плохому танцору сами знаете что мешает.
Что касается моих травм, я не люблю о них говорить, не считаю нужным», – добавила спортсменка.