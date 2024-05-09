Крамаренко о советах Винер: «Самый запоминающийся: «Бог помогает сильным». И еще: «Любовь и свет спасут наш мир»

Лала Крамаренко рассказала о самом запоминающемся совете Ирины Винер.

«Она очень много советов дает. Но, наверное, самый запоминающийся: «Бог помогает сильным». Она обычно говорит это перед выходом.

И еще: «Любовь и свет спасут наш мир». Вот эти два – самые запоминающиеся», – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике.