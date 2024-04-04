Тарасова о недопуске Садулаева: «Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого нам ничего никто не делал»

Теги Татьяна Тарасова МОК вольная борьба сборная России по борьбе Париж-2024 Политика Абдулрашид Садулаев ТАСС Борьба

Татьяна Тарасова высказалась о недопуске Садулаева к лицензионному турниру.

С 5 по 7 апреля в Баку пройдет лицензионный олимпийский турнир по борьбе. Сегодня стало известно, что МОК не допустил к соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«А что от них ожидать? Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого нам ничего никто не делал, почему мы всегда ждем от них чего-то нормального, человеческого?

Они же не объясняют, почему они его не допустили, получается, без суда и следствия», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

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21 комментарий
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Почему член Росгвардии должен лететь в Париж, а не в Донецк?
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"Они же не объясняют, почему они его не допустили"
- ну почему же, вполне себе объяснили:
за поддержку сво и членства в обществе "динамо"...
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от вас тоже ничего хорошего - только плохое
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"Они же не объясняют, почему они его не допустили --- Ну, надо же немного и читать, а не только нести свои эмоции в эфир.
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Тарасова : Кроме плохого нам ничего никто не делал. Без суда и следствия не допустили офицера Росгвардии до Олимпийских игр.
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Да! Да! Да! Более двухсот лет назад дедушка Крылов написал:

«Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите»

Баба Таня до сих пор помнит. Молодец, чо!
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«Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? --- «Почему мы от них ожидаем, что они не будут исполнять ранее ими сказанное о недопуске спортсменов в погонах??
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Как же они утомили своим нытьём
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Господи, зачем же Тарасову об этом спрашивать? Ещё в Спортлото напишите
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Илюша Савчук, а чего комменты ограничил? Боишься, боец?
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"Всё идёт по плану"
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Простите - не "нам", а "вам" (и то вряд-ли)...
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ТАТ, если честно не понять, то она говорит, что нужно в любом случае участвовать и пробиваться, то: «А что от них ожидать? Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого нам ничего никто не делал, почему мы всегда ждем от них чего-то нормального, человеческого?" Если Вы понимаете какие они на самом деле, может не стоит вообще туда лезть и унижаться ?
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Абдурашида наверное жаль больше остальных. Звезда борьбы. Особо не отсвечивал по политическим темам.
Но не все концерты одинаково полезны.
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У них там соревнования между собой, кто сильнее изобличит?
Мать, ну всё же понятно, по каким именно критериям не допустили, ну зачем вот это нести в эфир. На кого рассчитано, на несведущих.
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APA, lend-lease, provide hope. Император запретил переписывать историю
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Вот зачем этот вздор публиковать.
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Ответ vals1702
от вас тоже ничего хорошего - только плохое
Че ж вас так трясёт от наших?
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