Тарасова о недопуске Садулаева: «Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого нам ничего никто не делал»
Татьяна Тарасова высказалась о недопуске Садулаева к лицензионному турниру.
С 5 по 7 апреля в Баку пройдет лицензионный олимпийский турнир по борьбе. Сегодня стало известно, что МОК не допустил к соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.
«А что от них ожидать? Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого нам ничего никто не делал, почему мы всегда ждем от них чего-то нормального, человеческого?
Они же не объясняют, почему они его не допустили, получается, без суда и следствия», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины
- ну почему же, вполне себе объяснили:
за поддержку сво и членства в обществе "динамо"...
«Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите»
Баба Таня до сих пор помнит. Молодец, чо!
Но не все концерты одинаково полезны.
Мать, ну всё же понятно, по каким именно критериям не допустили, ну зачем вот это нести в эфир. На кого рассчитано, на несведущих.