Тарасова о недопуске Садулаева: «Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого нам ничего никто не делал»

Татьяна Тарасова высказалась о недопуске Садулаева к лицензионному турниру.

С 5 по 7 апреля в Баку пройдет лицензионный олимпийский турнир по борьбе. Сегодня стало известно, что МОК не допустил к соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«А что от них ожидать? Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого нам ничего никто не делал, почему мы всегда ждем от них чего-то нормального, человеческого?

Они же не объясняют, почему они его не допустили, получается, без суда и следствия», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины