Сестры Аверины посетят парад в честь Дня Победы на Красной площади
Гимнастки Дина и Арина Аверины посетят Красную площадь в День Победы. Об этом они рассказали ТАСС.
«Холод не повлияет на планы празднования Дня Победы. Пойдем на Красную площадь смотреть парад, первый раз в жизни у нас наконец-то это получится. К нам приехали в Москву родители, мы вместе соберемся и будем гулять, наслаждаться этим праздником», – сказала Дина.
«Если даже будет снег или мелкий дождь, мы все равно пойдем», – добавила Арина.
Дина – 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в художественной гимнастике. Ее сестра Арина пять раз побеждала на ЧМ.
В феврале обе спортсменки объявили о завершении карьеры в возрасте 25 лет.