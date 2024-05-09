Сестры Аверины посетят парад в честь Дня Победы на Красной площади

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Гимнастки Дина и Арина Аверины посетят Красную площадь в День Победы. Об этом они рассказали ТАСС.

«Холод не повлияет на планы празднования Дня Победы. Пойдем на Красную площадь смотреть парад, первый раз в жизни у нас наконец-то это получится. К нам приехали в Москву родители, мы вместе соберемся и будем гулять, наслаждаться этим праздником», – сказала Дина.

«Если даже будет снег или мелкий дождь, мы все равно пойдем», – добавила Арина.

Дина – 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в художественной гимнастике. Ее сестра Арина пять раз побеждала на ЧМ.

В феврале обе спортсменки объявили о завершении карьеры в возрасте 25 лет.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Парад как повод показать свой товар купцам
+1
-1
0
Ответ boobs
Парад как повод показать свой товар купцам
Алина и Камила пристроены, теперь время других девочек из гимнастики пришло! Мода похоже сейчас на них, все равняются на Самого!)
0
0
0
Ответ Alex.K71
Алина и Камила пристроены, теперь время других девочек из гимнастики пришло! Мода похоже сейчас на них, все равняются на Самого!)
Молодое стройное тело рядом - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий