Арина Аверина: «Мы с Диной пока не рассматриваем работу на телевидении. Все еще остаемся в спорте и проводим свое шоу»

Теги телевидение художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Сестры Аверины пока не собираются начинать карьеру на телевидении.

В феврале этого года Дина и Арина Аверины – многократные чемпионки мира по художественной гимнастике – завершили спортивную карьеру. 

– После окончания карьеры многие говорили, что вы хорошо бы смотрелись на телевидении. Не рассматривали такие варианты для себя?

– Мы особо пока этот вариант не рассматриваем. Все еще остаемся в спорте и проводим свое шоу: «Лебединое озеро». Даем мастер-классы. Поэтому пока мы в спорте, – сказала Арина Аверина. 

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