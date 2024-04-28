Арина Аверина: «Мы с Диной пока не рассматриваем работу на телевидении. Все еще остаемся в спорте и проводим свое шоу»
Сестры Аверины пока не собираются начинать карьеру на телевидении.
В феврале этого года Дина и Арина Аверины – многократные чемпионки мира по художественной гимнастике – завершили спортивную карьеру.
– После окончания карьеры многие говорили, что вы хорошо бы смотрелись на телевидении. Не рассматривали такие варианты для себя?
– Мы особо пока этот вариант не рассматриваем. Все еще остаемся в спорте и проводим свое шоу: «Лебединое озеро». Даем мастер-классы. Поэтому пока мы в спорте, – сказала Арина Аверина.
Сестры Аверины уходят вместе: выиграли все, кроме Игр, но Винер считает их олимпийскими чемпионками