Татарева о нейтральном статусе: «Согласна с позицией Винер. Есть гордость за свою страну, не хочется выходить на соревнования и унижаться»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Анастасия Татарева Гимнастика

Анастасия Татарева поддержала позицию Ирины Винер по нейтральному статусу.

«Я согласна с позицией Ирины Александровны на этот счет. Есть гордость за свою страну, не хочется выходить на соревнования и унижаться.

Сейчас в России очень много стартов, мы не стоим на месте. И хотя изначально казалось, что сейчас все куда-то полетит, мы смогли переиграть ситуацию. Сейчас к нам будут приезжать на соревнования», – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016 в групповых упражнениях.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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2 комментария
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Удобно это говорить тем, кто уже свое отвыступал
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А нормальные люди будут радоваться, если кто то из спортсменов возьмёт медаль любого достоинства
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