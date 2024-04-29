Татарева о нейтральном статусе: «Согласна с позицией Винер. Есть гордость за свою страну, не хочется выходить на соревнования и унижаться»

Анастасия Татарева поддержала позицию Ирины Винер по нейтральному статусу.

«Я согласна с позицией Ирины Александровны на этот счет. Есть гордость за свою страну, не хочется выходить на соревнования и унижаться.

Сейчас в России очень много стартов, мы не стоим на месте. И хотя изначально казалось, что сейчас все куда-то полетит, мы смогли переиграть ситуацию. Сейчас к нам будут приезжать на соревнования», – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016 в групповых упражнениях.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024