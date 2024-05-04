Ирина Винер о Кубке сильнейших в Москве: «Я думаю, что здесь сегодня, вчера и позавчера проходил чемпионат мира»

Ирина Винер сравнила турнир в Москве с чемпионатом мира.

С 30 апреля по 4 мая в столице России проходил первый этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике.

«Я думаю, что здесь сегодня, вчера и позавчера проходил чемпионат мира. Потому что эти дети, они без всяких обиняков, они сильнейшие. Они делают великолепные программы, у них интересные музыкальные композиции, они очень музыкальные, у них нет согнутых рук при приеме предметов.

Ведь самое главное в художественной гимнастике, кроме работы с предметами, кроме работы тела и стабильности, это выразительность, это артистизм.

Сегодня была здоровая конкуренция, дети соревновались между собой. Только в этом случае, когда равные соревнуются с равными, можно сразу добиться каких-то прогрессивных моментов и понять, что на сегодняшний день прогрессивно», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Российские художественные гимнастки не выступают на международных стартах с 2022 года.

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