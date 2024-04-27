Ирина Винер: «Все, что было связано с Россией, стараются уничтожить. В гимнастике – так же, как и во всех других областях»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Ольга Капранова FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дарья Трубникова Зарина Гизикова Гимнастика

Винер заявила, что в мире стараются уничтожить все, что связано с Россией.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) на три года удалила из правил пять элементов, названных именами российских гимнасток. Это два равновесия Зарины Гизиковой и Ольги Капрановой, а также вращения Гизиковой и Дарьи Трубниковой.

Другие элементы, названные в честь россиянок, остались в правилах FIG.

«Это обосновано тем, что все упрощается. Это были красивые элементы, которые в свое время ввел бывший президент технического комитета Эгле Абруцини. А сейчас все упрощается, становится проще и проще.

Все, что было связано с Россией, стараются уничтожить. Так же, как и во всех других областях, так и в гимнастике. Ничему удивляться не надо. К сожалению, это «нормально» для нынешнего времени», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

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