Валентина Родионенко: «Не понимаю, почему сейчас ведутся разговоры об Олимпиаде. Определиться надо было два года назад»

Родионенко считает, что споры Минспорта и ОКР об Играх могут привести к расколу.

«Да, к сожалению, это может быть расколом. Понимаете, президент ОКР давно высказал свою позицию, а Минспорт так официально не высказывался.

А мнение у большинства наших федераций тоже было – не участвовать в статусе нейтральных спортсменов.

Я не понимаю, почему сейчас эти разговоры ведутся, когда отборы на Олимпиаду уже прошли? Определиться надо было два года назад», – заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.