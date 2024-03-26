Винер о нейтральном статусе: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду»

Ирина Винер сравнила нейтральных атлетов на ОИ-2024 с «командой бомжей».

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

«Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось и не изменится.

В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду.

Я могу сказать только одно, если бы все спортсмены со всего мира выступали в нейтральном статусе и каждая страна бы понимала, что это ее спортсмен выступает, и что ее спортсмен стоит на пьедестале в нейтральном статусе, тогда другое дело. Но спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России.

Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку, похожую на «похоронный марш» вместо гимна.

И командные виды спорта из России вообще МОК (Международным олимпийским комитетом) не допущены ни в каком статусе!» – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

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