Ирина Винер: «Дина и Арина Аверины закончили карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России ВФХГ Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Ирина Винер объяснила, почему сестры Аверины завершили спортивную карьеру.

Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Арина Аверина побеждала на мировых первенствах пять раз. В феврале они объявили об уходе из спорта.

«На чемпионате [России] шла серьезная битва между нашими новыми звездочками. Они повзрослели и теперь конкурируют друг с другом в отсутствие Дины и Арины Авериных, которые больше не будут участвовать в соревнованиях. Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом.

Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус.

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Сестры Аверины уходят вместе: выиграли все, кроме Игр, но Винер считает их олимпийскими чемпионками

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24 комментария
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А в Токио они были под каким флагом?
+51
-3
+48
- Ало, МОК мы отказываемся участвовать в Олимпийских играх под белым флагом.
- Так вас бы и так туда не допустили
- Все пока, не могу разговаривать
+31
-3
+28
Узбекская еврейка давно должна была лопнуть от своего патриотизма.
+34
-7
+27
Дина и Арина немые???
Сами не могут???
+23
-3
+20
Дина и Арина добавят нам скоро безызбежности или на ТВ или в Думе...или еще в каком-нибудь комитете...
+19
-1
+18
Ответ Фёдор Молчанов
Узбекская еврейка давно должна была лопнуть от своего патриотизма.
бакинская
+8
-1
+7
Очередное признание в том, что спорт в России - не более, чем инструмент государственной политики и пропаганды. Сам по себе он никому не нужен и не имеет никакой ценности вне возможности демонстрировать всему миру наше "превосходство", легитимизируя тем самым режим.

А потом эти лицемеры делают невинные рожи и, заламывая руки, истошно визжат: "Спорт вне политики!!!1! пыщь-пыщь-пыщь! Англосаксы, в чем виноваты наши дети?!".
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Прочёл заголовок и сразу пошёл в комменты. И не ошибся. :-)
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Они закончили, потому что мы отказались🤔
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До лампочки ©
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Как говаривал Станиславский- не верю
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Вы довольны, мадам?
+4
-1
+3
Ответ Черный Дворник
Дина и Арина немые??? Сами не могут???
Так получается 🤘🤘
+3
-1
+2
Винер похоже пресс-атташе сестер стала - все за них объясняет. С другой стороны, Дине и Арине не повезло откровенно: в Токио был реальный шанс (пусть и под нейтральным флагом), но в итоге серебро.

Ну что ж, теперь ждем их в политике, госдуме, или проектах Первого канала. Будут дело Винер продолжать видимо - развивать гимнастику.
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Всех давно тошнит от казённого путреотизма.
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Ответ Волька-ибн-Алёша
бакинская
а какая разница©
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Ответ Melnikov1968
Они же государственными делами занимаются, поэтому логично.
Скорее не делами, а кувырками
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Баба Ира это их решение и не чего тут вылазить со своим языком
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Да ладно?)
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На свободе теперь, получат паспорта, смогут путешествовать, с мальчиками встречаться, красота!))
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Ну и молодцы, теперь в депутаты.
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Поменять цвет флага Олимпийского комитета - дело нехитрое, в Новой Зеландии у национального олимпийского комитета черный флаг, сам видел на открытии Олимпиады в Москве, они тогда бойкотировали Олимпиаду и приехали не под государственным флагом, а под флагом национального Олимпийского комитета. Отлично прошло, тогда таких команд было несколько, и ничего
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