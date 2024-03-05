Ирина Винер: «Дина и Арина Аверины закончили карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом»

Ирина Винер объяснила, почему сестры Аверины завершили спортивную карьеру.

Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Арина Аверина побеждала на мировых первенствах пять раз. В феврале они объявили об уходе из спорта.

«На чемпионате [России] шла серьезная битва между нашими новыми звездочками. Они повзрослели и теперь конкурируют друг с другом в отсутствие Дины и Арины Авериных, которые больше не будут участвовать в соревнованиях. Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом.

Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

Сестры Аверины уходят вместе: выиграли все, кроме Игр, но Винер считает их олимпийскими чемпионками