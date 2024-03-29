Дмитрий Песков: «У России нет никаких возможностей обезопасить российских спортсменов, которые поедут на Игры в Париже. За это ответственна Франция»

Песков заявил, что за безопасность россиян на Играх-2024 ответственна Франция.

«Нет, никаких возможностей здесь нет. Собственно, по правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности», – заявил пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос, есть ли у РФ возможности как-то обезопасить российских спортсменов, которые поедут на Игры в Париже в нейтральном статусе.

«Мы прошли через это, когда была сочинская Олимпиада. Это был очень ответственный, очень объемный участок работы, сложный участок работы.

Как вы знаете, сочинская Олимпиада по признанию руководства МОК была одной из лучших зимних Олимпийских игр, которые были в истории», – добавил он.