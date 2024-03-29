Дмитрий Песков: «У России нет никаких возможностей обезопасить российских спортсменов, которые поедут на Игры в Париже. За это ответственна Франция»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Дмитрий Песков Р-Спорт Легкая атлетика

Песков заявил, что за безопасность россиян на Играх-2024 ответственна Франция.

«Нет, никаких возможностей здесь нет. Собственно, по правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности», – заявил пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос, есть ли у РФ возможности как-то обезопасить российских спортсменов, которые поедут на Игры в Париже в нейтральном статусе.

«Мы прошли через это, когда была сочинская Олимпиада. Это был очень ответственный, очень объемный участок работы, сложный участок работы.

Как вы знаете, сочинская Олимпиада по признанию руководства МОК была одной из лучших зимних Олимпийских игр, которые были в истории», – добавил он.

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11 комментариев
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Ответ Гражданин страны
От чего "обезопасить", Песков? Ты, в курсе, что в 2022 году несколько сотен тысяч мужчин бежали из "безопасной" России в ту самую Европу, которую ты видишь источником опасности?
Да они и сами какое-то время умудрялись посещать злачные места, находясь под санкциями. Что-то проблем с безопасностью у Пескова не было, хотя по отношению к нему вопросов гораздо больше, чем к среднестатистическому россиянину.
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Последнее китайское предупреждение российским спортсменам от Пескова - зачем вы едете ?
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От чего "обезопасить", Песков? Ты, в курсе, что в 2022 году несколько сотен тысяч мужчин бежали из "безопасной" России в ту самую Европу, которую ты видишь источником опасности?
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Эти слова надо говорить перед тем, кого ссышь!
Мы же прекрасно знаем, что возможность есть, и не одна - и первая из них именно убрать тех, перед кем все его слова просто отчёт! Ну а прекратить показывать Украине «что такое люстрация» воров просто лежит на поверхности и ожидается всем миром.
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Очень интересна реакция на доехавшего за свой счёт до ОИ россиянина и завоевавшего там медаль.
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А почему российских спортсменов нужно охранять? Что то случилось?
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Ответ Гражданин страны
От чего "обезопасить", Песков? Ты, в курсе, что в 2022 году несколько сотен тысяч мужчин бежали из "безопасной" России в ту самую Европу, которую ты видишь источником опасности?
Личная безопасность в Париже не на самом высоком уровне. Это просто факт.
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