Томас Бах о возможном бойкоте России и Украины: «Этот разговор окончен. Мы все вместе соберемся в Париже на великолепной Олимпиаде»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что МОК избежал бойкота Игр со стороны России и Украины.

«Несколько месяцев назад на генассамблее в Сеуле было напряжение из-за угроз бойкота с обеих сторон. Сейчас мы можем сказать, что этот разговор окончен. У нас есть разные точки зрения: одни говорят, что мы были слишком строгими в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию, другие говорят, что мы делаем недостаточно.

Обычно это говорит о том, что вы делаете все правильно. Если обе стороны недовольны, значит, принято правильное решение. Потому что если одна сторона будет удовлетворена, а другая – наоборот, у нас будут настоящие проблемы.

Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что этот разговор окончен и мы все вместе соберемся в Париже для проведения великолепных Олимпийских игр», – сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК).

Он также заявил, что мировое сообщество приняло подход политического нейтралитета олимпийского движения. «МОК вводит санкции против тех, кто нарушает Олимпийскую хартию, и защищает тех, кто не нарушает Олимпийскую хартию, будь то спортсмен или национальный олимпийский комитет», – цитирует ТАСС.

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23 комментария
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"великолепных Олимпийских игр".... Слов просто нет.
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О каких нарушениях Олимпийской хартии говорит Бах, кто нибудь может сказать?)
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Уже сейчас понятно, что эта олимпиада будет самой тухлой!
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🤡
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Великолепные (последние) игры или беспорядки или теракты или всё вместе . Как бы не говорили что с евреями проблем нет они явно будут . Но это проблемы Баха когда прольётся кровь .
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Не, ну логика есть. Если человека пристрелить, то от инфаркта он не умрет. Если русских не пускать, то и бойкотировать будет некому
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Самовнушение. Если постоянно обманывать всех, рано или поздно и сам поверишь в свою ложь
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Кто "все вместе"? России то там не будет. Отдельные индивиды приедут, но не Россия
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Бах уже не знает как извернутся, несет полнейшую ахинею с "умным" лицом
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Правильное решение это не когда обе стороны довольны, а когда не довольны. Вот такая вот логика
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Все говорят, что мы вместе…
Все говорят, но немногие знают, в каком.
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Слишком много в мире организаций, да и лиц, которые имеют право принимать решения, но которые не несут за свои решения ответственности, от слова никакой!!
Поэтому и никаких других последствий от этих решений они не видят, кроме нужной им мантры "всё будет хорошо".
Вот и имеем то, что имеем.
Мне, например, очень боязно за еврейскую делегацию
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Это будет самая плохая олимпиада. Как бы Баху не пришлось после этого уходить в отставку. Решение допустить Израиль, может обернуться большой трагедией.
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Чем чаще Бах повторит про "лучшие и великолепные игры", тем больше верится, что так оно и будет. Да-да, верим, всё идёт хорошо
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если всё недовольны, то есть ли вообще компрмис? )
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Томас в прострации какой то находится
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Ответ strelok16
О каких нарушениях Олимпийской хартии говорит Бах, кто нибудь может сказать?)
Что-то про Израиль
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маразм крепчал
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Бах: Танцуют - все!(с)
Бред ...
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Иди в пятую точку со своими великолепными сборами!
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он реально ****тый
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