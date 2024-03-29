Томас Бах о возможном бойкоте России и Украины: «Этот разговор окончен. Мы все вместе соберемся в Париже на великолепной Олимпиаде»

Томас Бах заявил, что МОК избежал бойкота Игр со стороны России и Украины.

«Несколько месяцев назад на генассамблее в Сеуле было напряжение из-за угроз бойкота с обеих сторон. Сейчас мы можем сказать, что этот разговор окончен. У нас есть разные точки зрения: одни говорят, что мы были слишком строгими в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию, другие говорят, что мы делаем недостаточно.

Обычно это говорит о том, что вы делаете все правильно. Если обе стороны недовольны, значит, принято правильное решение. Потому что если одна сторона будет удовлетворена, а другая – наоборот, у нас будут настоящие проблемы.

Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что этот разговор окончен и мы все вместе соберемся в для проведения великолепных Олимпийских игр», – сказал президент Международного олимпийского комитета ( ).

Он также заявил, что мировое сообщество приняло подход политического нейтралитета олимпийского движения. «МОК вводит санкции против тех, кто нарушает Олимпийскую хартию, и защищает тех, кто не нарушает Олимпийскую хартию, будь то спортсмен или национальный олимпийский комитет», – цитирует ТАСС.