Ирина Винер: «Наши гимнастки, когда услышали требования МОК, сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде»

Винер заявила, что российские гимнастки отказались выступать в нейтральном статусе.

«Наша сборная по художественной гимнастике, наши тренеры и гимнастки с самого начала, когда услышали требования для выступления на Олимпийских играх – белый флаг, специальная анкета, где от всего нужно отказаться, – сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде.

Они даже сказали так: «Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли, что на соревнованиях полные трибуны наших болельщиков и все скандируют: «Россия».

Сказали, что сейчас выступать в таком статусе они не будут», — сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики .

«Нейтральный статус – предательство». Наш первый бойкот Олимпиады-2024 – гимнасты не едут