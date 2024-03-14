Ирина Винер: «Наши гимнастки, когда услышали требования МОК, сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) Матч ТВ Гимнастика

Винер заявила, что российские гимнастки отказались выступать в нейтральном статусе.

«Наша сборная по художественной гимнастике, наши тренеры и гимнастки с самого начала, когда услышали требования для выступления на Олимпийских играх –  белый флаг, специальная анкета, где от всего нужно отказаться, – сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде.

Они даже сказали так: «Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли, что на соревнованиях полные трибуны наших болельщиков и все скандируют: «Россия».

Сказали, что сейчас выступать в таком статусе они не будут», — сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Нейтральный статус – предательство». Наш первый бойкот Олимпиады-2024 – гимнасты не едут

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вернее, им сказали - Вы не будете выступать.
+28
-1
+27
Вот не верю
+24
-3
+21
Мы подумали, и я решил.
+20
-3
+17
Подумаешь...Для наших гимнасток, Олимпиада это промежуточный этап в карьере.
+10
-2
+8
Гимнасток до ОИ никто и не допускал.
+7
0
+7
Давно известно, что сами девочки у Винер не решают вообще ничего. И даже не открывая рот рискуют получить в свой адрес тонны отборного мата и оскорблений
+4
-1
+3
кстати, а они не хотят против наших хоккеистов сыграть? мне кажется, это неплохая идея) и не на коньках, а на лыжах,и не в хоккей, а в футбол😂😂😂
+2
0
+2
Эта "белая тряпка" вообще-то Олимпийский флаг с кольцами. И был он придуман Пьером де Кубертеном в 1913 г. Как-то поуважительней можно быть в определениях.
+3
-1
+2
Немые говорить не могут.....
+2
0
+2
Так и скажи что ты за всех решила.
+4
-2
+2
Да-да, все так и было. Верим
+2
-1
+1
Представил. Полные трибуны, тысяч 100. И все поддерживают гимнасток.
+1
0
+1
И без ОИ в эскорт пристроить обещала
+2
-1
+1
Если для них Олимпийский флаг - белая тряпка ...
+3
-2
+1
То есть, удалили одно звено из стандартной цепочки "тростиночек" в политические круги ?
+1
0
+1
"Они даже сказали так: «Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем..."
------
Ага.. звучит очень убедительно.
Кто-то даже поверит.
+3
-2
+1
Ответ закрыт по беспределу
"Они даже сказали так: «Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем..." ------ Ага.. звучит очень убедительно. Кто-то даже поверит.
По себе не судите.
+2
-1
+1
Ответ Мистер Блин
кстати, а они не хотят против наших хоккеистов сыграть? мне кажется, это неплохая идея) и не на коньках, а на лыжах,и не в хоккей, а в футбол😂😂😂
Так они против них и играют, в ночной лиге, так сказать 😎
+1
0
+1
Не верю!
+2
-1
+1
Ответ Остап Бендер
Ага, прям видится "ну что, кто хочет выступать под белой тряпкой, выходи из строя, посмотрю на ваши бесстыжие морды... что, никого?"
🤣🤣🤣
0
0
0
Жаль спортсменов у которых есть такие руководители.
+1
-1
0
Ответ selso99
Подумаешь...Для наших гимнасток, Олимпиада это промежуточный этап в карьере.
Так без этого этапа (трансляции в эфире, награды) их и не увидят наши толстосумы
0
0
0
Зная, сколько бандерша Винер поставила "товара" наверх, не удтвлюсь, если имелось ввиду:
"Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли выступать только на ней".
0
0
0
Ахахахаха. Или ты за них сказала?
0
0
0
Интересно, а как будут смотреть в глаза девочкам художницам и ребятам гимнастам те, кто всё-таки поедет под белым флагом?
0
0
0
Подписать такую анкету-сменить работу однозначно,а скорее всего место проживания.Учитывая намеки вокруг на предательство по таким движениям,можно сравнить это с выходом голой, в храме спасителя,в шапке с радугой, с плакатом против воблы и песней порнофильмов про ремонт велосипеда.
0
0
0
146 процентов сказали решительное нет. Рабы немы.
+2
-2
0
Ага, прям видится "ну что, кто хочет выступать под белой тряпкой, выходи из строя, посмотрю на ваши бесстыжие морды... что, никого?"
+1
-1
0
Очень хочется почитать эту набившую оскомину анкету
0
0
0
Они сказали так: «ну вот, теперь мы точно не будем выступать на олимпиаде😢»
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий