Ренат Лайшев: «Участие в Олимпиаде-2024 будет абсолютным позором для наших ребят. Для нас честь, родина и патриотизм – не пустые слова»
Ренат Лайшев назвал позором участие в Олимпиаде-2024 в Париже на условиях МОК.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.
«У нас у всех сейчас в федерациях сложная ситуация. Как один из спортивных руководителей я согласен с Ириной Александровной Винер (главный тренер сборной России по художественной гимнастики выступила против поездки на Олимпиаду – Sports.ru). Участие в Олимпиаде будет абсолютным позором для наших ребят.
И в то же время важна отдельно взятая судьба, для спортсменов ведь это может быть единственный шанс выступить на Олимпийских играх. Однако на таких условиях МОК участие в Олимпийских играх, конечно, неприемлемо. Для нас честь, родина и патриотизм – это не пустые слова. Всегда надо быть честным со своей совестью», – сказал вице-президент Всероссийской федерации самбо Лайшев.
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Сейчас требования местами реально стали довольно унизительные (что собственно и является их основной целью).
Просто непонятно зачем в таких случаях на максимум выкручивать режим патриотизма и разговаривать лозунгами, да ещё и за всю страну отвечать. Когда можно просто спокойно подметить, что чисто по-человечески требования МОК выглядят неразумными и особо смысла их исполнять нет, т.к они прямым текстом по сути дают понять, что российских спортсменов там не рады видеть.