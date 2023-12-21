Ренат Лайшев: «Участие в Олимпиаде-2024 будет абсолютным позором для наших ребят. Для нас честь, родина и патриотизм – не пустые слова»

Ренат Лайшев назвал позором участие в Олимпиаде-2024 в Париже на условиях МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«У нас у всех сейчас в федерациях сложная ситуация. Как один из спортивных руководителей я согласен с Ириной Александровной Винер (главный тренер сборной России по художественной гимнастики выступила против поездки на Олимпиаду – Sports.ru). Участие в Олимпиаде будет абсолютным позором для наших ребят.

И в то же время важна отдельно взятая судьба, для спортсменов ведь это может быть единственный шанс выступить на Олимпийских играх. Однако на таких условиях МОК участие в Олимпийских играх, конечно, неприемлемо. Для нас честь, родина и патриотизм – это не пустые слова. Всегда надо быть честным со своей совестью», – сказал вице-президент Всероссийской федерации самбо Лайшев.

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