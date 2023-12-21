Ренат Лайшев: «Участие в Олимпиаде-2024 будет абсолютным позором для наших ребят. Для нас честь, родина и патриотизм – не пустые слова»

Теги художественная гимнастика МОК Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Ренат Лайшев Единоборства

Ренат Лайшев назвал позором участие в Олимпиаде-2024 в Париже на условиях МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«У нас у всех сейчас в федерациях сложная ситуация. Как один из спортивных руководителей я согласен с Ириной Александровной Винер (главный тренер сборной России по художественной гимнастики выступила против поездки на Олимпиаду – Sports.ru). Участие в Олимпиаде будет абсолютным позором для наших ребят.

И в то же время важна отдельно взятая судьба, для спортсменов ведь это может быть единственный шанс выступить на Олимпийских играх. Однако на таких условиях МОК участие в Олимпийских играх, конечно, неприемлемо. Для нас честь, родина и патриотизм – это не пустые слова. Всегда надо быть честным со своей совестью», – сказал вице-президент Всероссийской федерации самбо Лайшев.

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9 комментариев
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Карикатурный турбо-патриот.
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Две олимпиады ездили без флага и гимна было не позорно, а тут резко позорно стало. Как-то двулично
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У тебя ни чести нет, ни совести. Про ум и говорить нечего.
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Лайшева никто на ОИ и не приглашает ни в каком качестве.
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Ренатик, солнышко, так и не едь на эту проклятущую олимпиаду, едь на СВО!
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Ответ Katt Lady
Две олимпиады ездили без флага и гимна было не позорно, а тут резко позорно стало. Как-то двулично
Ну справедливости ради: условия допуска российских спортсменов раньше реально были проще.
Сейчас требования местами реально стали довольно унизительные (что собственно и является их основной целью).

Просто непонятно зачем в таких случаях на максимум выкручивать режим патриотизма и разговаривать лозунгами, да ещё и за всю страну отвечать. Когда можно просто спокойно подметить, что чисто по-человечески требования МОК выглядят неразумными и особо смысла их исполнять нет, т.к они прямым текстом по сути дают понять, что российских спортсменов там не рады видеть.
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Ответ Katt Lady
Две олимпиады ездили без флага и гимна было не позорно, а тут резко позорно стало. Как-то двулично
Только не две, а три ( вместе с летней)
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Правильно! Всех мужиков старше 18 лет на фронт! А остальные посоревнуются в России между собой.
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Позором больше, позором меньше... Какая уж разница7
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