Ангелина Мельникова: «Удивлена в какой‑то мере неэтичному высказыванию Родионенко в мой адрес. Не понимаю, что неумного я сказала»

Ангелина Мельникова заявила, что удивлена неэтичным словам тренера в свой адрес.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике заявила о «невысоком уровне» соревнований в России на фоне ЧМ и ЧЕ. Старший тренер национальной команды Валентина Родионенко в ответ раскритиковала слова Мельниковой: «Такие комментарии не от большого ума».

«Удивлена такому в какой‑то мере неэтичному высказыванию Валентины Александровны в мой адрес. Не понимаю, что неумного я сказала.

Поделилась своим мнением, опираясь на сложность программ гимнасток на ЧМ‑2023. Думаю, что мою цитату вырвали из контекста и произошло недопонимание.

В любом случае, я никого не хотела задеть или тем более оскорбить», – сказала Мельникова.