Ангелина Мельникова: «Удивлена в какой‑то мере неэтичному высказыванию Родионенко в мой адрес. Не понимаю, что неумного я сказала»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Ангелина Мельникова Чемпионат мира по спортивной гимнастике Гимнастика

Ангелина Мельникова заявила, что удивлена неэтичным словам тренера в свой адрес.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике заявила о «невысоком уровне» соревнований в России на фоне ЧМ и ЧЕ. Старший тренер национальной команды Валентина Родионенко в ответ раскритиковала слова Мельниковой: «Такие комментарии не от большого ума».

«Удивлена такому в какой‑то мере неэтичному высказыванию Валентины Александровны в мой адрес. Не понимаю, что неумного я сказала.

Поделилась своим мнением, опираясь на сложность программ гимнасток на ЧМ‑2023. Думаю, что мою цитату вырвали из контекста и произошло недопонимание.

В любом случае, я никого не хотела задеть или тем более оскорбить», – сказала Мельникова.

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4 комментария

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last_guard
Не умное, потому что не принято у нас критиковать. Так можно и места у кормушки лишиться. Власть имущие быстро всех недовольных отменят.
+19
-1
+18
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Dr. J 24
Родионенко вроде уже 100 лет. Пора на пенсию ее.
+3
-1
+2
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Crestbook
То, что "обзвонщики" вырвали и подали цитату именно так, чтобы подать ее как некорректную и вызвать агрессивную реакцию - это даже не сомневайтесь)
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Аврал
Фишку государственную не рубишь.Это тебе тренер говорит.Олд скул они такие..)
0
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0
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