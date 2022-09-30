Спортивная гимнастика. Спартакиада. Прокопьев выиграл вольные упражнения, Далалоян – 4-й, Нагорный – 8-й, другие результаты

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Спартакиада результаты Давид Белявский Никита Нагорный Владислав Поляшов Иван Стретович Артур Далалоян Кирилл Прокопьев Сергей Найдин Григорий Климентьев Даниел Маринов Виктор Калюжин Гимнастика

В Казани на турнире по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады мужчины разыграли медали в отдельных видах многоборья. 

Спортивная гимнастика

Всероссийская Спартакиада

Казань

Мужчины

Вольные упражнения

1. Кирилл Прокопьев – 13,900

2. Даниел Маринов – 13,766

3. Иван Стретович – 13,533

4. Артур Далалоян – 12,600...

8. Никита Нагорный – 11,166

Конь

1. Сергей Найдин  – 14,233

2. Давид Белявский – 13,866

3. Владислав Поляшов – 13,766

Кольца

1. Григорий Климентьев – 14,366

2. Виктор Калюжин – 13,933

3. Артур Далалоян – 13,733

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