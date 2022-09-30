Спортивная гимнастика. Спартакиада. Прокопьев выиграл вольные упражнения, Далалоян – 4-й, Нагорный – 8-й, другие результаты

В Казани на турнире по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады мужчины разыграли медали в отдельных видах многоборья.
Спортивная гимнастика
Всероссийская Спартакиада
Казань
Мужчины
Вольные упражнения
1. Кирилл Прокопьев – 13,900
2. Даниел Маринов – 13,766
3. Иван Стретович – 13,533
4. Артур Далалоян – 12,600...
8. Никита Нагорный – 11,166
Конь
1. Сергей Найдин – 14,233
2. Давид Белявский – 13,866
3. Владислав Поляшов – 13,766
Кольца
1. Григорий Климентьев – 14,366
2. Виктор Калюжин – 13,933
3. Артур Далалоян – 13,733