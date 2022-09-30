Спортивная гимнастика. Спартакиада. Прокопьев выиграл вольные упражнения, Далалоян – 4-й, Нагорный – 8-й, другие результаты

В Казани на турнире по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской Спартакиады мужчины разыграли медали в отдельных видах многоборья.

Спортивная гимнастика

Всероссийская Спартакиада

Казань

Мужчины

Вольные упражнения

1. Кирилл Прокопьев – 13,900

2. Даниел Маринов – 13,766

3. – 13,533

4. – 12,600...

8. – 11,166

Конь

1. Сергей Найдин – 14,233

2. – 13,866

3. – 13,766

Кольца

1. Григорий Климентьев – 14,366

2. Виктор Калюжин – 13,933

3. Артур Далалоян – 13,733