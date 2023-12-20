Яна Батыршина: «Кабаева и Канаева могли бы стать преемниками Винер. Эти две гимнастки готовы дальше понести этот крест»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева Ирина Винер Евгения Канаева сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Яна Батыршина Гимнастика

Яна Батыршина назвала возможных преемников Ирины Винер.

На данный момент Винер возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ) и является главным тренером сборной России.

«Ирине Александровне равных нет. Я поражаюсь тому, какая она женщина! За этот год я была на разных мероприятиях с ней, могу сказать, что от нее идет такая аура!

Она заходит, и все сразу понимают, кто есть кто. Все понимают, что зашла легенда, великая, сильная женщина, которая готова за своих гимнасток порвать всех. Это невозможно объяснить словами.

Я не знаю другой такой женщины. Но я могу сказать, кто мог бы стать преемником Ирины Александровны. Это Алина Кабаева и Евгения Канаева. На мой взгляд, эти две гимнастки готовы дальше понести этот крест. Только они имеют такой вес, авторитет, уважение и любовь во всем мире.

Здесь надо не только уметь управлять. Важно, чтобы тебя любили и уважали во всем мире», – сказала серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий