Яна Батыршина: «Кабаева и Канаева могли бы стать преемниками Винер. Эти две гимнастки готовы дальше понести этот крест»

Яна Батыршина назвала возможных преемников Ирины Винер.

На данный момент Винер возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ) и является главным тренером сборной России.

«Ирине Александровне равных нет. Я поражаюсь тому, какая она женщина! За этот год я была на разных мероприятиях с ней, могу сказать, что от нее идет такая аура!

Она заходит, и все сразу понимают, кто есть кто. Все понимают, что зашла легенда, великая, сильная женщина, которая готова за своих гимнасток порвать всех. Это невозможно объяснить словами.

Я не знаю другой такой женщины. Но я могу сказать, кто мог бы стать преемником Ирины Александровны. Это Алина Кабаева и Евгения Канаева. На мой взгляд, эти две гимнастки готовы дальше понести этот крест. Только они имеют такой вес, авторитет, уважение и любовь во всем мире.

Здесь надо не только уметь управлять. Важно, чтобы тебя любили и уважали во всем мире», – сказала серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина.