Дмитрий Васильев: «Спортсмен, который решит поехать в Париж, не думаю, что даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением»

Дмитрий Васильев поддержал Ирину Винер, которая выступила против участия в Олимпиаде.

«Аплодирую Ирине Винер. Молодец и умница! Это долгожданное и назревшее заявление. На нее нужно равняться.

Все президенты федераций должны поддержать заявление Винер. И я поддерживаю, хотя бы на региональном уровне. Мы должны иметь достоинство перед этим беспределом.

Позор, стыд и безобразие . Условия по-настоящему унижающие. Может, еще голыми отправляться? Ложь и лицемерие со стороны руководства МОК.

Тот спортсмен, который все-таки решит поехать в , не думаю, что даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением в своей стране. Скорее всего, многие ему будут не рады.

Только в теннисе родители вкладывают деньги и имеют право решать, а все остальные за счет государства воспитывались и финансировались.

Поэтому они даже морального права не имеют игнорировать гимн и флаг!», — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Ирина Винер: «Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду. Я считаю, что это будет очень унизительно для России»