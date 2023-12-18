Дмитрий Васильев: «Спортсмен, который решит поехать в Париж, не думаю, что даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением»
Дмитрий Васильев поддержал Ирину Винер, которая выступила против участия в Олимпиаде.
«Аплодирую Ирине Винер. Молодец и умница! Это долгожданное и назревшее заявление. На нее нужно равняться.
Все президенты федераций должны поддержать заявление Винер. И я поддерживаю, хотя бы на региональном уровне. Мы должны иметь достоинство перед этим беспределом.
Позор, стыд и безобразие МОК. Условия по-настоящему унижающие. Может, еще голыми отправляться? Ложь и лицемерие со стороны руководства МОК.
Тот спортсмен, который все-таки решит поехать в Париж, не думаю, что даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением в своей стране. Скорее всего, многие ему будут не рады.
Только в теннисе родители вкладывают деньги и имеют право решать, а все остальные за счет государства воспитывались и финансировались.
Поэтому они даже морального права не имеют игнорировать гимн и флаг!», — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Ирина Винер: «Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду. Я считаю, что это будет очень унизительно для России»
Профессиональный спорт(к которому относится и олимпийский) - это бизнес. С него есчо и налоги надо брать, а не наоборот.