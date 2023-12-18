Дмитрий Васильев: «Спортсмен, который решит поехать в Париж, не думаю, что даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением»

Теги МОК Ирина Винер Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 ВФХГ Биатлон

Дмитрий Васильев поддержал Ирину Винер, которая выступила против участия в Олимпиаде.

«Аплодирую Ирине Винер. Молодец и умница! Это долгожданное и назревшее заявление. На нее нужно равняться.

Все президенты федераций должны поддержать заявление Винер. И я поддерживаю, хотя бы на региональном уровне. Мы должны иметь достоинство перед этим беспределом.

Позор, стыд и безобразие МОК. Условия по-настоящему унижающие. Может, еще голыми отправляться? Ложь и лицемерие со стороны руководства МОК.

Тот спортсмен, который все-таки решит поехать в Париж, не думаю, что даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением в своей стране. Скорее всего, многие ему будут не рады.

Только в теннисе родители вкладывают деньги и имеют право решать, а все остальные за счет государства воспитывались и финансировались.

Поэтому они даже морального права не имеют игнорировать гимн и флаг!», — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Ирина Винер: «Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду. Я считаю, что это будет очень унизительно для России»

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15 комментариев
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Ответ seppblatter@mail.ru
Почему до сих пор от этих патриотов нет требования выхода из МОК? До такого даже сев кор и иран не додумались! Мы могли бы быть и тут первыми.
Да потому что эти патриоты надеются что все как-нибудь рассосется, и они снова будут разъезжать на халяву на мероприятия МОК.
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Почему до сих пор от этих патриотов нет требования выхода из МОК? До такого даже сев кор и иран не додумались! Мы могли бы быть и тут первыми.
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Не пользоваться уважением будут, в первую очередь, такие псевдопатриоты, как ты, Васильев.
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Ответ shmivladd
Государство не зад п…, бюджет это подоходный налог и каждый имеет право бесплатно тренироваться, учиться и лечиться. И не Васильеву тут решать кто есть кто. Смел в подрезании и облизывании власти
Государство обязано помогать заниматься детско-юношским и любительским спортом. Это здоровье нации.
Профессиональный спорт(к которому относится и олимпийский) - это бизнес. С него есчо и налоги надо брать, а не наоборот.
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Смотря от кого уважение. От некоторых даром не нужно уважение...
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Главное,он будет уважать сам себя.
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Хотелось бы деликатно намекнуть гражданину Васильеву, что спортсмены воспитывались не за счет государства, а на мои собственные выплаченные государству налоги, и поэтому это я имею право решать, ехать им или не ехать, а не какие-то так же живущие на мои налоги Винеры и Васильевы.
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Васильев просто хочет получить скидку в эскорт-агентстве
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Государство не зад п…, бюджет это подоходный налог и каждый имеет право бесплатно тренироваться, учиться и лечиться. И не Васильеву тут решать кто есть кто. Смел в подрезании и облизывании власти
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(зевая) смени пластинку уже...
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А в случае золота ,кто первым скажет , что есть и его соучастие.
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подруга жены сами знаете кого, это серьезное заявление, закрылась калитка, а почему с Казакевич не посоветовались , она хотела изучить критерии и принять решение?
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сразу вспомнил последнее интервью с Анфисой Резцовой..., как она прошлась по всем нашим героям допингистам от биатлона, там и о господине Васильеве слово замолвила, всех на чистую воду вывела...
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Васильев - биатлонный Швондер)
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Ответ seppblatter@mail.ru
Почему до сих пор от этих патриотов нет требования выхода из МОК? До такого даже сев кор и иран не додумались! Мы могли бы быть и тут первыми.
Может теперь на троих и сообразят
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