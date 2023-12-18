Голоцуцков о словах Винер про Олимпиаду: «Нельзя не согласиться с тем, что говорят наши великие. Сколько можно выступать без флага?»

Теги художественная гимнастика спортивная гимнастика Ирина Винер Антон Голоцуцков Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс Гимнастика

Антон Голоцуцков поддержал Ирину Винер, которая выступила против участия в Олимпиаде.

«Нельзя не согласиться с тем, что говорят наши великие. Сколько можно так выступать?

Они раз выступили без флага, два выступили без флага, но это не дело.

Мы знаем, кто мы есть. Мы знаем мощь нашей страны и наши возможности. Поэтому никто не сможет помешать нам развиваться и, тем более, развивать спорт», — сказал призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике. 

Ирина Винер: «Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду. Я считаю, что это будет очень унизительно для России»

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1 комментарий
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Винер "великая" только в том случае, если речь идёт о её VIP эскорт агентстве из юных гимнасточек, которых она благополучно подкладывает под депутатов, бизнесменов, футболистов и т.д.
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