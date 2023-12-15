Антон Голоцуцков: «Олимпийские игры без наших спортсменов – это какое-то первенство области. Там, где мы, все будут за нами, а мы ни за кем тянуться не будем»

Теги спортивная гимнастика Антон Голоцуцков Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Игры дружбы Гимнастика

Антон Голоцуцков сравнил Олимпиаду без россиян с «первенством области».

Международный олимпийский комитет (МОК) объявлял, что на данный момент на Игры-2024 в Париже отобрались шесть российских спортсменов – они смогут выступить в нейтральном статусе. В Олимпийском комитете России (ОКР) позднее сообщили, что не будут оказывать финансовую поддержку нейтральным атлетам.

«Если ОКР принял такое решение, его же принимал не один человек. Раз команда договорилась, надо дружно действовать. Наверняка есть план, стратегия.

И развивать Игры дружбы мне сегодня кажется более перспективным, чем ехать на Олимпиаду, где нас не ждут. А Олимпийские игры без наших спортсменов – это не Олимпиада, а какое-то первенство области.

Поэтому я в любом случае поддерживаю задуманную стратегию, и которой придерживаются наши чиновники. Сколько нас пытаются ущемить, указать нам наше место – а нам его показывать не надо, мы свое место знаем сами.

Там, где мы, все будут за нами, а мы ни за кем тянуться не будем. И мы всегда такими были», – сказал двукратный олимпийский призер по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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12 комментариев
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Весь мир без России - это "первенство области". Россия без всего мира - это мегакрутые турниры и все такое. Вот так логика.
+8
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+8
"Наверняка есть план, стратегия".
Вроде, взрослый человек... Что вообще из их деятельности может натолкнуть на мысль о плане? Вся деятельность на 100% реактивная.
+3
0
+3
Тяжелая наркомания на отечественных препаратах
+3
0
+3
Ответ haymaker
"Наверняка есть план, стратегия". Вроде, взрослый человек... Что вообще из их деятельности может натолкнуть на мысль о плане? Вся деятельность на 100% реактивная.
На самом деле когда говорят что-то типа "Наверняка есть план, стратегия" то это уже означает жуткий провал.
+3
0
+3
Первенство области - это как раз игры дружбы. Игры деревенской дружбы
+1
0
+1
Ответ Under
по такой логике, это первенство района
скорее подъезда
+1
0
+1
Ответ Игорь Новиков
Весь мир без России - это "первенство области". Россия без всего мира - это мегакрутые турниры и все такое. Вот так логика.
Есть логика области, а есть Логика Великой России И Особого Пути.
+1
0
+1
Ответ haymaker
"Наверняка есть план, стратегия". Вроде, взрослый человек... Что вообще из их деятельности может натолкнуть на мысль о плане? Вся деятельность на 100% реактивная.
ээ, нам тренер запрещает думать
+1
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по такой логике, это первенство района
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Китай, Япония, США и пол Европы такие сейчас: "Да-да мы первенство водокачки без вас в спортивной гимнастике"
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кто отобрался?
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Ответ Ебздрогыч
Первенство области - это как раз игры дружбы. Игры деревенской дружбы
Дрын на дрын ?
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