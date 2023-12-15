Антон Голоцуцков: «Олимпийские игры без наших спортсменов – это какое-то первенство области. Там, где мы, все будут за нами, а мы ни за кем тянуться не будем»

Антон Голоцуцков сравнил Олимпиаду без россиян с «первенством области».

Международный олимпийский комитет (МОК) объявлял, что на данный момент на Игры-2024 в Париже отобрались шесть российских спортсменов – они смогут выступить в нейтральном статусе. В Олимпийском комитете России (ОКР) позднее сообщили, что не будут оказывать финансовую поддержку нейтральным атлетам.

«Если ОКР принял такое решение, его же принимал не один человек. Раз команда договорилась, надо дружно действовать. Наверняка есть план, стратегия.

И развивать Игры дружбы мне сегодня кажется более перспективным, чем ехать на Олимпиаду, где нас не ждут. А Олимпийские игры без наших спортсменов – это не Олимпиада, а какое-то первенство области.

Поэтому я в любом случае поддерживаю задуманную стратегию, и которой придерживаются наши чиновники. Сколько нас пытаются ущемить, указать нам наше место – а нам его показывать не надо, мы свое место знаем сами.

Там, где мы, все будут за нами, а мы ни за кем тянуться не будем. И мы всегда такими были», – сказал двукратный олимпийский призер по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков.

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.