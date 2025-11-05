Мельникова об отстранении: «Помогло остаться в гимнастике то, что я от нее отвлекалась, пыталась пробовать себя в разных сферах»

Ангелина Мельникова: во время отстранения старалась отвлекаться от гимнастики.

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что помогло ей сохранить мотивацию заниматься спортом в период отстранения от международных турниров.

В октябре 2025 года россиянка впервые за 4 года выступила на чемпионате мира. Ее допустили в нейтральном статусе, и Мельникова завоевала два золота – в многоборье и опорном прыжке.

«За эти три с половиной года изоляции я старалась отвлекаться от гимнастики, потому что я понимала, что сидеть на одном и том же месте, не зная, сколько это продлится, нельзя.

Поэтому я старалась пробовать себя в разных сферах. Вот и мне кажется, что это помогло как раз-таки остаться в гимнастике, все-таки перетерпеть эту изоляцию», – сказала олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Мельникова.

15 фактов об Ангелине Мельниковой, которая верит в силу красной помады