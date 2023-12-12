Далалоян о нейтральном статусе: «Решения глобального масштаба будет принимать руководство нашей команды, а не мы, спортсмены»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Артур Далалоян Р-Спорт Гимнастика

Артур Далалоян высказался о возможном участии россиян в Олимпийских играх.

«Я уже много раз говорил о нейтральном статусе. В любом случае решения глобального масштаба будет принимать руководство нашей команды, а не мы, спортсмены.

Мы делаем свою работу, а это работа в зале. В общем, моя позиция такая», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. 

«Я тренируюсь, нахожусь сейчас в очень хорошей форме. В принципе, я заслужил небольшой отдых в новогодние праздники, но с января начну полноценную подготовку к следующему сезону.

Будет ли он последним для меня? Нет, я настраиваюсь на дальнейшую работу. Сезон будет ответственным и важным для меня, но не последним», – цитирует Далалояна «Р-Спорт»

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