Далалоян о нейтральном статусе: «Решения глобального масштаба будет принимать руководство нашей команды, а не мы, спортсмены»

Артур Далалоян высказался о возможном участии россиян в Олимпийских играх.

«Я уже много раз говорил о нейтральном статусе. В любом случае решения глобального масштаба будет принимать руководство нашей команды, а не мы, спортсмены.

Мы делаем свою работу, а это работа в зале. В общем, моя позиция такая», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

«Я тренируюсь, нахожусь сейчас в очень хорошей форме. В принципе, я заслужил небольшой отдых в новогодние праздники, но с января начну полноценную подготовку к следующему сезону.

Будет ли он последним для меня? Нет, я настраиваюсь на дальнейшую работу. Сезон будет ответственным и важным для меня, но не последним», – цитирует «Р-Спорт».