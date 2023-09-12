Артур Далалоян о спортсменах, меняющих гражданство: «Ради своих выступлений ты беженец? Как это? Я не понимаю»

Гимнаст Артур Далалоян высказался о смене гражданства российскими спортсменами.

– Сильно голову Олимпийскими играми в я не нагружаю. От нас, от спортсменов здесь ничего не зависит. Наша главная задача – быть готовыми и делать свою работу. Я прихожу каждый день в зал, я работаю. Я понимаю, что в следующем году не состоится Олимпийских игр, но будут другие соревнования.

Этот год – год перестройки, а в следующем году, возможно, будут и международные соревнования – Игры БРИКС, Игры ШОС. Это тоже для меня важные старты. Я к ним готовлюсь и не ломаю голову по поводу Олимпиады. Потому что отношение к российским спортсменам, какое оно есть сейчас – не совсем справедливое.

Как мы можем быть полностью нейтральными и никого не представлять? Мы всю жизнь представляем нашу страну, а сейчас я должен напрашиваться на чемпионат мира и быть в нейтральном статусе, как попрошайка. Снял российскую форму и приехал в белой маечке, да? Для меня это прям унизительно.

– Как ты относишься к людям, которые сейчас меняют гражданство?

– Блин, не хочу об этом говорить.

– А что такого? Ты это не понимаешь?

– Да. Наверно, я это не понимаю. Типа ради своих выступлений ты беженец? Ты перестал выступать за свою страну ради карьеры. Как это? Я не понимаю.

– Ты называешь таких людей предателями?

– Ну в разведку не пойти с таким, – отметил олимпийский чемпион в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?