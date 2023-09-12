Артур Далалоян о спортсменах, меняющих гражданство: «Ради своих выступлений ты беженец? Как это? Я не понимаю»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Артур Далалоян Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян высказался о смене гражданства российскими спортсменами.

– Сильно голову Олимпийскими играми в Париже я не нагружаю. От нас, от спортсменов здесь ничего не зависит. Наша главная задача – быть готовыми и делать свою работу. Я прихожу каждый день в зал, я работаю. Я понимаю, что в следующем году не состоится Олимпийских игр, но будут другие соревнования.

Этот год – год перестройки, а в следующем году, возможно, будут и международные соревнования – Игры БРИКС, Игры ШОС. Это тоже для меня важные старты. Я к ним готовлюсь и не ломаю голову по поводу Олимпиады. Потому что отношение к российским спортсменам, какое оно есть сейчас – не совсем справедливое.

Как мы можем быть полностью нейтральными и никого не представлять? Мы всю жизнь представляем нашу страну, а сейчас я должен напрашиваться на чемпионат мира и быть в нейтральном статусе, как попрошайка. Снял российскую форму и приехал в белой маечке, да? Для меня это прям унизительно.

Как ты относишься к людям, которые сейчас меняют гражданство?

– Блин, не хочу об этом говорить.

А что такого? Ты это не понимаешь?

– Да. Наверно, я это не понимаю. Типа ради своих выступлений ты беженец? Ты перестал выступать за свою страну ради карьеры. Как это? Я не понимаю.

Ты называешь таких людей предателями?

– Ну в разведку не пойти с таким, – отметил олимпийский чемпион Токио-2020 в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?

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2 комментария

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Alex1104
Артур Грачьевич Далалоян, родившийся в Молдавии оказался бОльшим патриотом, чем многие русские...
Можно не разделять его позицию, но не уважать нельзя.
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жирный кот
«сильно голову я не нагружаю» а.далалолян
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