Артур Далалоян: «Выступать с флагом и с гимном – это самое важное. Но какую позицию занимает руководство, такой и мы будем придерживаться»

Артур Далалоян заявил, что для него самое важное – выступать с флагом и гимном.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике высказался о возможной поездке на Игры-2024 в нейтральном статусе.

«Для меня как было, так и остается: выступать с флагом и с гимном – это самое важное. Но такие решения не я, как действующий спортсмен, принимаю.

Я могу говорить говорить о какой-то своей позиции, о своем желании, о важности флага и гимна, но в первую очередь, конечно же, мы все действуем относительно нашего руководства.

Какую позицию занимает руководство страны, спорта, федерации, такой позиции и будем придерживаться мы, спортсмены», – сказал в эфире «Матч ТВ».

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?