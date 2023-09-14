Артур Далалоян: «Выступать с флагом и с гимном – это самое важное. Но какую позицию занимает руководство, такой и мы будем придерживаться»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Париж-2024 Артур Далалоян Гимнастика

Артур Далалоян заявил, что для него самое важное – выступать с флагом и гимном.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике высказался о возможной поездке на Игры-2024 в нейтральном статусе. 

«Для меня как было, так и остается: выступать с флагом и с гимном – это самое важное. Но такие решения не я, как действующий спортсмен, принимаю.

Я могу говорить говорить о какой-то своей позиции, о своем желании, о важности флага и гимна, но в первую очередь, конечно же, мы все действуем относительно нашего руководства.

Какую позицию занимает руководство страны, спорта, федерации, такой позиции и будем придерживаться мы, спортсмены», – сказал Далалоян в эфире «Матч ТВ».

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

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1 комментарий

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Eduard Rastryopin
Какие же пластичные российские гимнасты.Даже мужчины.
Хотя бы с ними Царю-батюшке повезло,никогда не разочаруют его.
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