Винер о допуске россиян к Олимпиаде: «Такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы»

Ирина Винер оценила условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

Сегодня Международный олимпийский комитет ( ) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

«Я уже все сказала в октябре на заседании Совета по спорту при президенте. Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы.

Более того, во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной следующего года», – сказала глава .