Винер о допуске россиян к Олимпиаде: «Такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы»

Теги художественная гимнастика МОК Ирина Винер Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер оценила условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Я уже все сказала в октябре на заседании Совета по спорту при президенте. Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы.

Более того, во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной следующего года», – сказала глава ВФХГ.

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