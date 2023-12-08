Винер о допуске россиян к Олимпиаде: «Такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы»
Ирина Винер оценила условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
«Я уже все сказала в октябре на заседании Совета по спорту при президенте. Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы.
Более того, во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной следующего года», – сказала глава ВФХГ.