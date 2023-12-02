Ирина Винер: «Близнюк делает очень большую работу в Китае для того, чтобы их команда заняла первое место на Олимпиаде. Теперь я их называю наши девочки»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Париж-2024 Анастасия Близнюк ВФХГ сборная Китая (художественная гимнастика) Гимнастика

Ирина Винер назвала китайских гимнасток «нашими девочками».

С 2022 года сборную Китая в групповых упражнениях тренирует двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк.

«Я болею, конечно, за Пекин, за Китай, потому что в Китае сейчас работает моя ученица Анастасия Близнюк. Она участвовала в трех Олимпиадах, завоевав два золота и одно серебро.

Подняла художественную гимнастику в групповых упражнениях на очень высокий уровень, их сборная заняла в отдельных видах первое место на чемпионате мира. Она передала им все то, что за три Олимпиады получила в команде от меня.

Сейчас делает очень большую работу в Китае для того, чтобы их команда заняла первое место на Олимпиаде. Теперь я их называю наши девочки», – сказала глава ВФХГ.

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