Алексей Немов: «Все олимпийское движение погрязло в нехороших вещах. Не факт, что вообще в Париже состоится Олимпиада!»

Алексей Немов считает, что Олимпиада-2024 в Париже может не состояться.

«Очень несправедливо, что наши гимнасты и другие спортсмены не могут проявить себя на международных стартах. Это трагедия. Люди, которые готовились к Олимпиаде всю жизнь, не имеют возможности показать себя во всю силу, победить, принести золото своей стране, семье.

Но жизнь на этом не заканчивается, все впереди. Не надо отчаиваться, опускать руки. Все изменится. Надо просто пережить текущую ситуацию, придумать план, как дальше жить. Впереди другие международные турниры – Игры БРИКС, Игры дружбы.

Не факт, что вообще в Париже состоится Олимпиада! Нужно справедливо относиться к людям, которые положили всю жизнь, чтобы поехать на Игры. Но все олимпийское движение погрязло в нехороших вещах», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Немов.

Летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.