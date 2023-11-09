Пасека о работе тренером в Китае: «Поначалу нас не воспринимали: приехали две молодые девчонки, Маша и Таня, и стали взрослых людей учить»

Гимнастка Мария Пасека рассказала о работе тренером в Китае.

– Вы приехали в Китай. Где поселились?

– На спортивной базе, очень похожей на наше «Озеро Круглое». Номер, трехразовое питание, зал – все абсолютно то же самое.

– Как называлась твоя должность?

– Тренер-специалист женской сборной. Над нами был еще старший тренер женской сборной, главный тренер и так далее. Общались через переводчика, с английским там почти у всех печально.

Поначалу китайцы вообще нас не воспринимали. Я их понимаю: приехали две молодые девчонки, Маша и Таня (Набиева), и стали их, взрослых людей, которые по 20 лет работают, чему-то учить.

Я помню, в российской команде была такая же ситуация: к нам перед Олимпиадой в Лондоне приезжали иностранные тренеры, и наши наставники тоже не понимали, чего от них хотят. Мне кажется, это нормальная человеческая реакция.

Китайцам поначалу казалось, что мы чуть ли не вредим. Хотя я объясняла: «Вы же нас помните, вы же видели нас на помосте, понимаете, кто мы такие... И мы вам показываем те упражнения, которые сами делали. Если у нас получалось, то и у ваших девчонок получится».

Китайцы с трудом принимают новое. А тут элемент с первого раза не получается, ну, потому что он ни у кого с первого раза не получится. Нужно выдернуть из своего графика по 10-15 минут в день, и так две недели. Тогда ребенок поймет и сделает!

Дело пошло, как только у меня девочка за неделю выучила прыжок два твиста с задним винтом. Китайцы были в восторге! Потом ко мне уже была очередь: тренеры сами подходили и просили позаниматься с их спортсменками.

– Ты только консультировала? Своих учениц не было?

– Мы работали по группам: у меня было две своих, у Тани – свои. Там были девочки в возрасте 12-21. Естественно, у них были и свои тренеры, и старший тренер сборной. Но мы курировали всю подготовку.

Что меня сразу шокировало – это количество повторений. Они делают их бесконечно. Не могу по контракту приводить конкретные примеры, но поверьте: в плане выносливости они просто сумасшедшие.

Но дело в том, что современная гимнастика изменилась. Теперь работать над количеством, не обращая особенного внимания на качество, не имеет смысла, – сказала Пасека.

«В Китае говорят: если ты русский – ты наш друг». Гимнастка Пасека год тренировала топ-сборную, но вернулась