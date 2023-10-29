Пасека о работе в Китае: «Я не предавала родину, как некоторые писали в соцсетях. Просто бывшим спортсменам не всегда легко сразу найти работу в России»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная Китая жен Мария Пасека Гимнастика

Гимнастка Мария Пасека заявила, что не считает предательством свою работу в Китае.

Пасека – двукратная чемпионка мира в опорном прыжке. В октябре 2022 года она уехала работать в Китай с женской сборной этой страны, а в августе 2023-го вернулась в Россию по истечении контракта.

«Мне поступило предложение поработать в одной из китайских государственных спортивных школ. Я пока ничего не решила, но жизнь складывается так, что, наверно, я останусь здесь. Я уже который месяц не могу сделать загранпаспорт. Мне просто возвращают и пишут отказ, и я не понимаю причины.

После моего возвращения из Китая прошло уже почти два месяца, я постепенно забываю фразы на китайском языке, которые удалось там выучить. Мне очень понравилось там работать, девочки очень работоспособные, они хотят тренироваться, нагрузки у них очень большие. Нам даже приходилось их немного останавливать.

Что касается китайской еды, то она легкая и очень мне подходила, а от российской еды, мне кажется, что я пухну.

Хочу подчеркнуть, что я не предавала родину, как писали в соцсетях некоторые год назад. Просто бывшим спортсменам не всегда легко сразу найти работу в России. Но я лично пока не готова заявлять о том, что завершила карьеру», – рассказала Пасека.

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