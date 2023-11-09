Мария Пасека: «Китайцам нужен был быстрый результат. Там в руководстве не поняли, что дети – не роботы»

Гимнастка Мария Пасека объяснила, почему покинула пост тренера сборной Китая.

– Были варианты остаться и продолжить работу в Китае?

– В сборной – нет. К сожалению, там в руководстве немного не поняли, что дети – не роботы, и чтобы переварить изменения в технике, им нужно время. Китайцам нужен был быстрый результат. А мы им объяснили, что так не получится, так вообще не бывает.

При этом с местными тренерами мы расставались как лучшие друзья. Они говорили, что будут скучать и сами не понимают, почему с нами не продлили контракт. И в итоге нам предложили остаться, но в одной из провинций. Если по-нашему, это команда области.

Пока я ничего не ответила, думаю. В любом случае, сначала нужно сделать новый загранпаспорт, а в Москве сейчас это непросто. Я уже несколько раз заполняла онлайн-анкету, и приходит отказ. Может, это знак свыше, что не надо ехать?

– К какому варианту склоняешься?

– Сложно сказать. Есть разные идеи, но к чему я точно не готова – это вернуться на «Озеро Круглое». Я туда частенько приезжаю в гости к девочкам, к нашему доктору. Но снова там жить, работать – не смогу. Чтобы вернуться, нужно соскучиться по спортивным временам, а я пока абсолютно не скучаю.

Слишком мало времени прошло после завершения моей карьеры. Сейчас мне точно хочется чего-то нового, – отметила Пасека.

«В Китае говорят: если ты русский – ты наш друг». Гимнастка Пасека год тренировала топ-сборную, но вернулась