Гимнастка Мария Пасека рассказала о впечатлениях от Китая.

Четырехкратный призер Игр провела сезон в качестве тренера женской сборной Китая.

– Что успела увидеть в Китае, помимо гимнастического зала?

– В основном, мы ездили в горы. Там есть такое место, я его назвала шатром: потрясающий вид, устье реки, где воды по щиколотку. Там проходило что-то вроде фестиваля, любой желающий мог подойти и спеть песню. Классно, что они не комплексуют: неважно, какой голос и есть ли музыкальный слух, если хочется петь – они поют.

Пекин тоже понравился. Огромный, разнообразный, во многом похож на Москву. Едешь, например, и понимаешь, что улица – один в один как Мичуринский проспект, только все на иероглифах.

В метро я там ездила только однажды, вместе с переводчиком. Выхожу, смотрю в сумочку и понимаю, что нет загранпаспорта. Ну, все, конец... И только потом вспомнила, что я его специально оставила в номере с мыслью «еще потеряю, лучше пусть тут полежит». Больше в метро не спускалась, ездила на такси.

– Русских в Китае любят?

– Безумно! Так и говорят: если ты русский – ты наш друг. У них еще фетиш насчет светлых волос и голубых глаз, поэтому на улицах все бросались со мной фоткаться. Почувствовала себя почти Буддой, – отметила Пасека.

«В Китае говорят: если ты русский – ты наш друг». Гимнастка Пасека год тренировала топ-сборную, но вернулась