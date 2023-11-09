Мария Пасека: «В Китае фетиш насчет светлых волос и голубых глаз. Чувствовала себя там почти Буддой»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная Китая жен Мария Пасека Гимнастика

Гимнастка Мария Пасека рассказала о впечатлениях от Китая.

Четырехкратный призер Игр провела сезон в качестве тренера женской сборной Китая.

Что успела увидеть в Китае, помимо гимнастического зала?

– В основном, мы ездили в горы. Там есть такое место, я его назвала шатром: потрясающий вид, устье реки, где воды по щиколотку. Там проходило что-то вроде фестиваля, любой желающий мог подойти и спеть песню. Классно, что они не комплексуют: неважно, какой голос и есть ли музыкальный слух, если хочется петь – они поют.

Пекин тоже понравился. Огромный, разнообразный, во многом похож на Москву. Едешь, например, и понимаешь, что улица – один в один как Мичуринский проспект, только все на иероглифах.

В метро я там ездила только однажды, вместе с переводчиком. Выхожу, смотрю в сумочку и понимаю, что нет загранпаспорта. Ну, все, конец... И только потом вспомнила, что я его специально оставила в номере с мыслью «еще потеряю, лучше пусть тут полежит». Больше в метро не спускалась, ездила на такси.

 – Русских в Китае любят?

– Безумно! Так и говорят: если ты русский – ты наш друг. У них еще фетиш насчет светлых волос и голубых глаз, поэтому на улицах все бросались со мной фоткаться. Почувствовала себя почти Буддой, – отметила Пасека.

«В Китае говорят: если ты русский – ты наш друг». Гимнастка Пасека год тренировала топ-сборную, но вернулась

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аркус
А мне азиатки нравятся.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
astz
Ответ Варлампий Варлампий
а с кем поролась целый год ?
Ты, судя по всему, рукопашкой занимался
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Simon Petrikov
Будда с прописной это вполне себе исторический персонаж, который Шакьямуни, и к Китаю он не имеет никакого отношения
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Орехов
Фетиш и Будда слова не совместимые .
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Иванович
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
А эти либералы - они сейчас с нами в одной комнате?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewee
Ответ Виктор Иванович
А эти либералы - они сейчас с нами в одной комнате?
В одной стране, к сожалению(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Metallov
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Да, ты видимо за новостями совсем не следишь.
В Китае утвердили новые карты страны с частью территории России.
Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР на протяжении последних 100 лет. В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано.
Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.

Речь идет о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове, разделенном по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка страны.

«Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — говорится в пояснительной записке.

Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, отметили в сервисе.

РБК направил запрос в МИД России.

https://www.rbc.ru/politics/29/08/2023/64edffd29a794770db9f07e6
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий