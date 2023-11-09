Мария Пасека: «В Китае фетиш насчет светлых волос и голубых глаз. Чувствовала себя там почти Буддой»
Гимнастка Мария Пасека рассказала о впечатлениях от Китая.
Четырехкратный призер Игр провела сезон в качестве тренера женской сборной Китая.
– Что успела увидеть в Китае, помимо гимнастического зала?
– В основном, мы ездили в горы. Там есть такое место, я его назвала шатром: потрясающий вид, устье реки, где воды по щиколотку. Там проходило что-то вроде фестиваля, любой желающий мог подойти и спеть песню. Классно, что они не комплексуют: неважно, какой голос и есть ли музыкальный слух, если хочется петь – они поют.
Пекин тоже понравился. Огромный, разнообразный, во многом похож на Москву. Едешь, например, и понимаешь, что улица – один в один как Мичуринский проспект, только все на иероглифах.
В метро я там ездила только однажды, вместе с переводчиком. Выхожу, смотрю в сумочку и понимаю, что нет загранпаспорта. Ну, все, конец... И только потом вспомнила, что я его специально оставила в номере с мыслью «еще потеряю, лучше пусть тут полежит». Больше в метро не спускалась, ездила на такси.
– Русских в Китае любят?
– Безумно! Так и говорят: если ты русский – ты наш друг. У них еще фетиш насчет светлых волос и голубых глаз, поэтому на улицах все бросались со мной фоткаться. Почувствовала себя почти Буддой, – отметила Пасека.
«В Китае говорят: если ты русский – ты наш друг». Гимнастка Пасека год тренировала топ-сборную, но вернулась
В Китае утвердили новые карты страны с частью территории России.
Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР на протяжении последних 100 лет. В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано.
Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.
Речь идет о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове, разделенном по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка страны.
«Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», — говорится в пояснительной записке.
Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, отметили в сервисе.
РБК направил запрос в МИД России.
https://www.rbc.ru/politics/29/08/2023/64edffd29a794770db9f07e6