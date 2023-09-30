Всероссийская федерация художественной гимнастики рассказала о мошеннических звонках, осуществляемых от имени Винер

В ВФХГ заявили, что мошенники звонят людям якобы от главы федерации – Ирины Винер.

«Нашим коллегам, тренерам и гимнасткам поступают сообщения и звонки мошеннического характера, якобы от Ирины Винер, где сообщается, что адресату поступит звонок или сообщение из силовых ведомств.

Далее адресату поступает звонок или сообщение с требованием перевести деньги. Мошенники обращаются к адресату по имени и отчеству. Сообщения поступают, в том числе, от аккаунтов с фальшивой «галочкой» верификации.

Информируем вас, что и не имеют отношения к данным сообщениям и звонкам», – говорится в сообщении в телеграм-канале федерации.