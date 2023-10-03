Ирина Винер: «Зачем ехать на Олимпиаду, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему мы должны унижаться?»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер выступила против участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Это правда, что наши шестилетки на концертах поднимают ручки и у них ноготочки раскрашены в триколор. Они приходят уже патриотами!

У нас 86 регионов занимаются художественной гимнастикой. Я недавно была на Дальнем Востоке, и я думаю, кстати, что мы туда должны перебираться постепенно, там все наши дружественные страны.

Думаю, мы будем идти к тому, чтобы наш флаг продолжал подниматься дальше. Конечно, я согласна, что флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем.

Да, в Токио не было, но там хотя бы был Чайковский. Сейчас – белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков <...>

Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн?

Почему, зачем мы должны унижаться? За то, что красим ноготочки с детства?

Считаю, что такого унижения наша страна не должна терпеть. Вот, убрали паралимпийцев, это позор, это обыкновенный фашизм.

Мэр Парижа сказала: пусть приезжают как беженцы. Мои дети этого не сделают», – заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!

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29 комментариев

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VictorVallecano
Ну и сиди дома, епта.
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Гекдениз Кардениз
Кто нибудь скажите ей что до этого две Олимпиады с тряпкой белой ездили позорились или у нее провалы в памяти
+44
-3
+41
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Oleg Olegov
Зачем ехать на Олимпиаду если там не будет русского дома с возможностью безостановочно пилить, бухать, плясать, нюхать, устраивать в эскорт своих подопечных и хапать потом мерседесы.
И Родина тут не при чём.
+45
-5
+40
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maxoc
Интересно а сама Винер готова переехать жить на Дальний Восток на постоянку? Вот прям жить круглый год.
+19
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+18
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Фанат Сан-Марино
Хорошо, что Винер не поедет на олимпиаду, её абсолютно безвкусные прикиды оскорбят кого угодно
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Вечно в бане
«Сейчас – белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков <...>»

Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать! (с)
+16
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+12
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Игорь М.
Ответ maxoc
Интересно а сама Винер готова переехать жить на Дальний Восток на постоянку? Вот прям жить круглый год.
А как же?! Конечно! Ю. Корея и Япония ведь Дальний Восток!)
+9
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SadButTrue
Ответ Гекдениз Кардениз
Кто нибудь скажите ей что до этого две Олимпиады с тряпкой белой ездили позорились или у нее провалы в памяти
Две? :) Альбервиль 92, Барселона 92, Пхенчан 2018, Токио 2021, Пекин 2022. Чем Париж-то хуже?
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Куприн
Они так говорят будто их весь мир уговаривает приехать, а они нос воротят. Все только с облегчением вздохнут если спортсмены из России никуда не поедут.
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Олег Милославский
Винер,лучше расскажи на какие деньги твой супруг огромную яхту купил ??
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S Works Tarmac SL7
На дальнем востоке все наши дружественные страны?Япония?
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Биомеханоид
Зачем вообще скандировать гимн?
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last_guard
Скандировать гимн... это ж надо такое выпукнуть...
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арап Петра Великого 3.0
Что-то эта тема уже не здоровая какая-то. Зачем ехать, зачем ехать? Может тупо средств у министерства спорта не хватает (проезд, проживание, инвентарь, питание, апатия самих спортсменов). Матыцин на нехватку денег жаловался тут давеча...
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Насонов Дмитрий
Только спокойнее будет. Последние ЧМ по ЛА и баскетболу прошли просто на ура
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Svensson 70
Новая методичка -второй день Чайковского упоминают
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Audi
Винер уже 75 лет, ей не надо уже никуда ехать, ей дома отдыхать надо.
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Pavelaznaurov
Сводница старая и толстая
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Atsuktuvas
Такое ощущение, что разорвало банку бражки с натянутой перчаткой и всё что разлетелось по стенам сложилось в буквы и слова...
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Dimonster!
1. Сейчас, наоборот, идет волна допусков юниоров и молодежки по разным видам спорта. Давить на жалость про детей не надо.
2. Чайковский как помогает выполнять служные пируэты? Нейтральный статус как мешает выиграть медали индвидуально? Правильно - никак.
3. ПКР вчера завявил, что хочет 300 человек отправить. Опять мимо.

Это даже не кринж, а полная лохань божей росы. Возможно, за щедрые подаяния Кесарей.
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Юра Троянов
Ответ Вечно в бане
«Сейчас – белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков <...>» Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать! (с)
😂
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mikhuil
А я думал, что олимпиада - это соревнования лучших
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brig_Mercury
А что сделала конкретно Винер с 2022 года, чтобы российский гимн и флаг стал в мире звучать гордо? До этого у неё есть заслуги и они не оспоримы. Но вот сейчас.. Ведь поддержание уровня признания и уважения- это каждодневный процесс
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rdyabin@icloud.com
Потомучто вы россияне
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михаил почта
да у тебя-то, уже один беженец в Ташкенте сидит...
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