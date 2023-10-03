Ирина Винер: «Зачем ехать на Олимпиаду, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему мы должны унижаться?»
Ирина Винер выступила против участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
«Это правда, что наши шестилетки на концертах поднимают ручки и у них ноготочки раскрашены в триколор. Они приходят уже патриотами!
У нас 86 регионов занимаются художественной гимнастикой. Я недавно была на Дальнем Востоке, и я думаю, кстати, что мы туда должны перебираться постепенно, там все наши дружественные страны.
Думаю, мы будем идти к тому, чтобы наш флаг продолжал подниматься дальше. Конечно, я согласна, что флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем.
Да, в Токио не было, но там хотя бы был Чайковский. Сейчас – белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков <...>
Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн?
Почему, зачем мы должны унижаться? За то, что красим ноготочки с детства?
Считаю, что такого унижения наша страна не должна терпеть. Вот, убрали паралимпийцев, это позор, это обыкновенный фашизм.
Мэр Парижа сказала: пусть приезжают как беженцы. Мои дети этого не сделают», – заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲
Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!
И Родина тут не при чём.
Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать! (с)
2. Чайковский как помогает выполнять служные пируэты? Нейтральный статус как мешает выиграть медали индвидуально? Правильно - никак.
3. ПКР вчера завявил, что хочет 300 человек отправить. Опять мимо.
Это даже не кринж, а полная лохань божей росы. Возможно, за щедрые подаяния Кесарей.