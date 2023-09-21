Ирина Винер хочет поставить шоу, посвященное защите амурского тигра

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер намерена поставить в Москве шоу, посвященное защите амурского тигра.

Об этом она сообщила на встрече с сотрудниками службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края.

«Я хочу в Москве сделать праздник тигра. Мы сейчас посмотрим на эту форму, <…> сделаем такие костюмы детям – нашим девочкам – и под живую музыку, под живой звук сделаем хороший концерт и обязательно вас пригласим. Сделаем это в вашу честь», – сказала Винер, пригласив защитников природы в Москву.

Амурский тигр занесен в Красные книги России и Международного союза охраны природы.