Ирина Винер хочет поставить шоу, посвященное защите амурского тигра

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер намерена поставить в Москве шоу, посвященное защите амурского тигра.

Об этом она сообщила на встрече с сотрудниками службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края.

«Я хочу в Москве сделать праздник тигра. Мы сейчас посмотрим на эту форму, <…> сделаем такие костюмы детям – нашим девочкам – и под живую музыку, под живой звук сделаем хороший концерт и обязательно вас пригласим. Сделаем это в вашу честь», – сказала Винер, пригласив защитников природы в Москву.

Амурский тигр занесен в Красные книги России и Международного союза охраны природы.

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