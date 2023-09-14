Ирина Винер: «Деньги, которые выплачивались бы победителям и призерам Олимпийских игр, нужно выплачивать и тем, кто мог бы ими стать и станут на Играх дружбы»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ деньги Игры дружбы Гимнастика

Ирина Винер поддержала идею компенсаций спортсменам за пропуск Олимпиады.

«После последней (летней) Олимпиады прошли два года, и многие из тех спортсменов продолжают выступать. Отлично, что про них не забыли и будут продолжать выплачивать компенсации и призовые деньги.

Но есть и те спортсмены, которые являются первыми номерами для участия в Играх, которые должны были бы состояться для россиян в 2024 году в Париже. И вот этих спортсменов нельзя забывать. И нужно учитывать их результаты на чемпионатах России, на Играх СНГ, Студенческих играх. Этих спортсменов нужно держать в тонусе.

Те деньги, которые выплачивались бы победителям и призерам Олимпийских игр, нужно выплачивать и тем, кто мог бы ими стать и станут на Играх дружбы. Спортсменов нужно поддерживать, им нужно компенсировать те деньги, которые они могли бы зарабатывать на международных соревнованиях», – сказала глава ВФХГ.

Кандидаты в сборную России получат компенсацию в случае неучастия в Олимпиаде: 500 тысяч рублей – чемпионы предыдущих Игр, 150 тысяч – участники

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3 комментария

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Damien King
Может ещё за каждую водокачку платить как за Олимпиаду?
+3
0
+3
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Ебздрогыч
Я теоретически тоже мог бы стать олимпийским чемпионом. Дайте денег мне за это!
+2
0
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Brokkoli
Дама она не бедная, пускай выплачивает
+1
0
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