Ирина Винер: «Деньги, которые выплачивались бы победителям и призерам Олимпийских игр, нужно выплачивать и тем, кто мог бы ими стать и станут на Играх дружбы»

Ирина Винер поддержала идею компенсаций спортсменам за пропуск Олимпиады.

«После последней (летней) Олимпиады прошли два года, и многие из тех спортсменов продолжают выступать. Отлично, что про них не забыли и будут продолжать выплачивать компенсации и призовые деньги.

Но есть и те спортсмены, которые являются первыми номерами для участия в Играх, которые должны были бы состояться для россиян в 2024 году в . И вот этих спортсменов нельзя забывать. И нужно учитывать их результаты на чемпионатах России, на Играх СНГ, Студенческих играх. Этих спортсменов нужно держать в тонусе.

Те деньги, которые выплачивались бы победителям и призерам Олимпийских игр, нужно выплачивать и тем, кто мог бы ими стать и станут на Играх дружбы. Спортсменов нужно поддерживать, им нужно компенсировать те деньги, которые они могли бы зарабатывать на международных соревнованиях», – сказала глава .

Кандидаты в сборную России получат компенсацию в случае неучастия в Олимпиаде: 500 тысяч рублей – чемпионы предыдущих Игр, 150 тысяч – участники