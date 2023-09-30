В Италии российского тренера по художественной гимнастике оправдали по делу о жестоком обращении со спортсменками

Теги художественная гимнастика сборная Италии по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани Ольга Тишина Гимнастика

В Италии российского тренера по гимнастике оправдали по делу о жестоком обращении.

Итальянский тренер по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани и ее помощница россиянка Ольга Тишина предстали перед спортивным судом Италии по обвинению в применении жестоких методов тренировок к молодым спортсменкам.

Маккарани вынесли предупреждение за то, что она «несколько раз произносила неподобающие слова во время тренировок», Тишина была оправдана.

По словам прокурора Микеле Россетти, единственное, что можно вменить в вину Маккарани – это «чрезмерная привязанность» к спортсменкам.

Итальянского тренера по художественной гимнастике и ее помощницу россиянку обвиняют в жестоком обращении со спортсменками

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