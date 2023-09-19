Валентина Родионенко: «Нас пока ничего не обнадеживает в том, что мы сможем выступить на Олимпиаде в Париже»

Теги спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Париж-2024 Гимнастика

Валентина Родионенко заявила, что не надеется на допуск российских гимнастов к Играм.

Российские борцы сейчас выступают на чемпионате мира в Белграде в нейтральном статусе.

«Да, борцы выступают сейчас на международной арене, а что дальше? Они выступили, а что дальше? Нас ничего пока не обнадеживает в том, что мы сможем выступить. Мы говорим сейчас о допуске к Олимпиаде.

Посмотрим сейчас, какая будет реакция на результаты соревнований от МОК, будут ли они воспринимать эти результаты как квалификационные. Это неизвестно.

Сейчас только остается ждать их окончательного решения. Те выступали, там выступали, а потом они (в МОК) все зачеркивают и не берут во внимание», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

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