Валентина Родионенко: «Если нашим гимнастам предложат выступать на КМ на условиях, которые идентичны рекомендациям МОК, то они откажутся»

Российские гимнасты могут отказаться от выступления на этапах Кубка мира в 2024.

Об этом заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Если нашим гимнастам предложат выступать на этапах Кубка мира на условиях, которые будут идентичны сегодняшним рекомендациям Международного олимпийского комитета, то они, конечно, откажутся.

Отказ от государственной поддержки, запрет на выступление спортсменов, представляющих силовые структуры, – для нас эти условия неприемлемы.

Когда наступит ясность с условиями нашего выступления на международных стартах, мы будем принимать решение, кого из гимнастов заявить на эти старты. На этапах Кубка мира будут разыграны олимпийские квоты на отдельных снарядах», – сказала Родионенко.

Квалификационные этапы Кубка мира пройдут в феврале и марте 2024 года в Каире, Котбусе (Германия), Дохе и Баку.

FIG дала российским гимнастам по 3 места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году