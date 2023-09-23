«Решение не стало неожиданным. Это проблемы Канады, а не Нагорного». Родионенко о включении гимнаста в санкционный список

Валентина Родионенко высказалась о внесении Нагорного в санкционный список Канады.

Никита Нагорный – олимпийский чемпион Токио‑2020, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике. Также он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».

«Для меня решение канадцев включить Никиту в свой санкционный список не стало неожиданным. Канада в этом плане находится, по-моему, впереди планеты всей. Следят за жизнью наших спортсменов, охотятся за любой информацией. Нет слов у меня.

Но это проблемы Канады, а не Нагорного, он нормальный парень, продолжает тренироваться, сейчас присоединился к команде на восстановительном сборе в Абу-Даби. Мы продолжаем работать и готовиться.

А что другим странам еще взбредет в голову – мы не знаем, что нас ждет дальше, но готовы ко всему», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

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